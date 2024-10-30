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市場觀望美大選與聯準會利率決策 亞股多收跌

中央社／ 香港30日綜合外電報導
投資人謹慎關注美國總統大選和聯邦準備理事會的利率決策，亞股今天多收跌。 示意圖／AI生成
投資人謹慎關注美國總統大選和聯邦準備理事會的利率決策，亞股今天多收跌。 示意圖／AI生成

投資人謹慎關注美國總統大選和聯邦準備理事會的利率決策，亞股今天多收跌。與此同時，加密貨幣比特幣今天在亞洲交易逼近7萬3000美元，靠近歷史高點。

法新社報導，全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）在格林威治時間8時（台灣時間下午4時）來到約7萬2470美元價位。比特幣先前在美股尾盤一度站上7萬3563.63美元高點，僅略低於3月歷史高峰7萬3797.98美元。

由於美國共和黨總統候選人、前總統川普表態支持加密貨幣，比特幣匯率飆漲被視為看好他勝選。

美國總統大選選情十分膠著帶來不確定性，避險黃金今天也衝上歷史新高的每盎司2787.07美元。

油價本週稍早暴跌後微幅反彈，因為以色列襲擊伊朗行動避開能源基礎設施，減輕中東局勢升溫的疑慮。

華爾街股巿漲跌不一，引領亞洲股市多收跌，在下週美國總統大選登場、聯邦準備理事會（Fed）宣布利率決策前，市場保持避險觀望態度。

隨著日股基準日經指數繼續因日圓疲弱及科技股上漲而揚升，東京收漲0.96%；馬尼拉也收漲0.56%。

港股恆生指數收盤跌幅最大，收跌1.55%；其他亞股上海、雪梨、首爾、新加坡、台北、吉隆坡、曼谷同樣收跌。

亞股 比特幣 美國大選 聯準會

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