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美債殖利率瀕臨警戒線 能否翻轉「4逆風」未來8天是關鍵期

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國公債市場10月賣壓狂湧，正邁向逾兩年來最大的月線跌幅。美聯社
美國公債市場10月賣壓狂湧，正邁向逾兩年來最大的月線跌幅。美聯社

美國公債市場10月賣壓狂湧，正邁向逾兩年來最大的月線跌幅，走向與價格相反的殖利率則勁揚，基準的10年期美國公債殖利率29日盤中升破4.3%，技術分析師警告，往例顯示一旦這個價位失守，美股可能遭殃。

MarketWatch報導，美國10年期公債殖利率29日盤中躍上4.3%，尾盤殖利率回落，終場微跌不到1個基點至4.272%。

10年期殖利率若跨越4.3%紅線 不利美股後市

加州LPL金融公司首席技術策略師特恩奎斯特表示，10年期美債殖利率升抵4.3%，對美股有如一道警戒線，一旦升破這個水準，按往例來看「對股市來說似乎難以消受」。

特恩奎斯特舉例說，2023年9月初，由於8月服務業景氣數據比預期強，刺激10年期美債殖利率升破4.3%，成為觸動美股次月走勢急轉直下的轉折點。10年期殖利率在10月23日短暫衝破5%大關，是10年來首見。同日，標普500指數收跌並寫下2023年最長連跌紀錄。

另一例發生在今年4月，當時10年期美債殖利率有一陣子盤旋在4.3%以上，主因是ISM製造業數據比預期強引發通膨風險升高顧慮，殖利率在同月25日攀抵4.706%，是2024年最高收盤水準。標普500指數再度拉回，月線跌幅為2023年9月來最深；道瓊指數同步收黑，全月表現為2022年9月來最糟。

技術線圖顯示，在上述兩段時期，10年期美債殖利率走勢皆與美股跌勢相呼應。

鏡頭拉回此刻。10年期殖利率29日盤中最高觸及將近4.34%，因為美國數據顯示10月消費者信心挺升至九個月來最高，削弱聯準會（Fed）進一步降息的迫切性，賣壓隨即在歐洲盤湧現並延續至紐約下午盤，直到尾盤殖利率才降回4.3%以下。美股三大指數29日收盤漲跌互見。

特恩奎斯特說，10年期殖利率如今已穩穩站在200日移動均值（將近4.18%）之上，顯示風險偏向進一步走高。他說：「問題是，還可能升到多高？也許會重返4.7%的4月高點，那將是最後一道防線，失守的話便會直奔5%。」

他強調，對美股後市影響多大，要看10年期殖利率升得多快，殖利率絕對值倒是次要。有人認為，一旦重登4月所見的4.7%高峰，美股也許大事不妙。但特恩奎斯特說，自9月中以來，10年期殖利率已經躍升65個基點，「殖利率已陡升，對股市來說最大的決定性因素，將是變動率」。

四大因素導致美債10月市況慘兮兮

綜合經濟學家與分析師看法，美國公債10月價格重挫反映四大因素：

1.跡象顯示經濟比市場共識預測來得強，降低聯準會（Fed）進一步降息的迫切性；

2.Fed官員9月18日後的發言（例如10月中公布的會議紀錄所示）看來，政策似乎搖擺不定；

3.選舉因素發酵，市場擔心共和黨總統提名人川普若勝選，減稅和關稅政策可能推升通膨與赤字；

4.新公債發行潮大量湧出，打壓公債價格，同時外資買氣卻下滑。

未來八天攸關美股美債後市 4大觀察重點

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，這些因素個別和整體會造成多重大的影響，未來八天將見真章。

他指出，四大觀察重點包括：美國10月非農就業數據和JOLTs職缺數、重量級企業財報、11月5日美國大選結果，以及Fed下次決策會議。

在政經情勢展望瀰漫不確定性之際，應該很少人敢大膽押注美債和美股是漲或跌。

指數 殖利率 美國公債 美國大選 美股

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