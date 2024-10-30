AMD財測低於預期股價跌7% 但陸行之看到幾個亮點

晶片大廠超微（AMD）第4季營收財測低於市場預期，顯示該公司的AI銷售成長速度不如一些分析師的預料，拖累AMD股價在周二盤後重挫超過7%；資深半導體產業評論家陸行之則是表示，「雖然四季度營收/獲利指引市場不買單，但我看到幾個亮點」。

AMD周二公布第3季財報及第4季財測，預估第4季營收約75億美元，年減22%，低於分析師平均預期的75.5億美元；AMD展望略低於市場預期，但預估今年AI加速器營收可達50億美金，高於該公司先前預期的45億美元。

展望明年，AMD預期 Data Center 業務營收仍為主要成長動能，預估 Client 營收將呈現年成長，Embedded 則將微幅年增，Gaming 業務維持年減趨勢。

AMD第3季營收68.2億美元，成長18%，高於分析師預估的67.1億美元；經調整後每股盈餘0.92美元，符合預期；AMD第3季的資料中心部門營收35億美元，較一年前成長超過一倍，且略高於市場預期；PC晶片營收則成長29%至18.8億美元。

陸行之針對AMD的財報及財測在臉書上發文表示，「雖然四季度營收/獲利指引市場不買單，但我看到幾個亮點」，他認為，「四季度的整體毛利率應該有機會高於三季度的54%及公司指引的54%，意思就是雖然營收指引保守，但四季度的毛利率可能有上修空間」。

陸行之的臉書貼文全文如下：