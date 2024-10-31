窮得只剩日幣…日股看好、日圓卻陷「0.21保衛戰」 專家分析未來展望

日幣（圓）匯率又跌至新低，不少投資人持續換匯，甚至笑稱「窮得只剩下日幣」。但就不怕愈換愈低，逢低加碼「接刀子」嗎？不少專家和旅日達人示警，小心滿手血。根據10月29日最新的台銀日圓現鈔賣出牌價「0.213」，來到三個半月的新低。

日幣匯率陷入「0.21保衛戰」，仔細分析主要有兩大原因。

首先，是先前在市場預期美國降息心理下，日圓一度創下年初迄今高點，來到1美元兌140，並創下單季12%漲幅居亞幣之冠，但好不容易點燃的火苗，卻在美國聯準會（Fed）堅守數據、宣示不會大幅度降息下逐漸熄滅，賣壓依然沉重。

二是日本眾議院選舉中，日本自民黨與公明黨合組的執政聯盟，在眾議院選舉中大敗，席次未過半席次大幅衰退、未能過半，導致才上任不到一個月的日本首相、自民黨總裁石破茂面臨執政危機。而政局不穩，也成為日幣應聲崩跌的近因。（延伸閱讀：石破茂首戰大敗！自民黨眾院席次大減，日本政壇將變天？）

日圓150是市場普遍評估的防線

在投資機構法人和理財顧問眼中，日幣現在是千載難逢的低點，甚至有點低到「不合理」。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，日圓150是市場普遍評估的防線，由於許多大型日企的財報預估均把匯率鎖在135-140左右。

星展銀行預估，日本央行仍將繼續維持貨幣政策正常化的基調，2025年第一季將再升息一碼，由於美元指數趨跌，可能會跌破100，屆時日圓與美元的利差預料會再縮窄。

瑞士百達資產管理亦持相同觀點，其最新投資展望報告指出，預計在2025年，日本將是唯一的主要已開發經濟體，成長超過潛力水準，由於消費力旺盛，將支持日本央行能夠繼續實施貨幣政策的正常化。只是，其不認為日圓會再進一步升值，持續趨弱將有助於降低企業和投資者面臨的貨幣風險，預估明年日本經濟將成長1.4％，是其潛力的兩倍。

日企獲利動能加持資本市場長線

既然日本經濟展望看好，那麼日本股市對外國投資人而言，有吸引力嗎？有哪些因素需要注意呢？瑞士百達資產管理認為，日本股市吸引資金流入，但主要是來自國內投資者，外國投資者則呈現流出。

其強調，在已開發經濟體中，維持看好日本股票。日本企業獲利動能表現優於其他地區，且市場估值仍然具有吸引力。整體而言，日本股市提供結構性改革的投資機會，因為經濟正在走出通縮，並且公司治理政策的改變，鼓勵日本企業進一步努力改善股東價值。

事實上，近期日股止跌回升，主要是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威第九度發行日幣計價企業債，俗稱武士債，由於是歷年第二大發行規模，達2818億，趁著便宜日幣大幅加碼日股，顯然看好其未來長線潛力。

日經225指數昨（28日）大漲近700點，惟引發獲利了結賣壓，拖累29日以低盤開出，而後盤中因日本半導體相關股走揚、激勵日經指數翻紅，最後來到38903.68點

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，日銀何時再度升息，以及美日利差是否大幅縮減，將會是持續影響日股起漲或趨貶的關鍵。他強調，必須繼續觀察日本企業在日幣潛在的升值壓力下，獲利預期有無受到影響。由於日本經濟數據持續釋出實質薪資翻正、加計消費增長以及企業治理改革等利多，加上明年第一季又有勞資加薪的談判議題，日股題材還是會相當熱鬧。

圖／擷自遠見雜誌

（本文出自2024.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）