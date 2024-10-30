看準川普贏美國大選 比特幣大漲
全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天在亞洲早盤直逼7萬3000美元，在投資人緊盯美國大選下朝歷史高點挺進。
法新社報導，比特幣在格林威治時間3時（台灣時間上午11時）左右來到7萬2400美元價位。而它稍早曾在美國衝高到7萬3563.63美元，略低於3月締造的7萬3797.98元的空前紀錄。
由於川普支持加密貨幣，比特幣匯率飆漲被視為與看好共和黨在11月5日大選勝出有關。
股票經紀服務公司AJ Bell投資主任穆德（RussMould）指出，由於共和黨勝選將推升數位貨幣需求，這才導致比特幣價格漲跌這麼緊咬著川普民調走勢。
川普於第一個總統任期期間曾稱加密貨幣為「騙局」，但後來立場180度大轉彎，自詡一旦當選將成為「親比特幣的總統」，並成立自己的加密貨幣平台。
此外，美國選情膠著市場波動下，也推升了黃金需求， 金價一度觸及每盎司2782.17美元的紀錄高位。
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