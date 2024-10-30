路透：基辛格重振英特爾失利 搞砸與台積電關係犯下大錯

路透29日引述多位內部消息人士報導，指基辛格（Pat Gelsinger）3年前接任英特爾執行長，懷著重振這家美國科技業指標的希望。然而他很快就犯下一個大錯，就是搞砸與台積電的關係，導致優惠折扣被取消。

報導指出，英特爾當時與台積電維持極為有利的合作關係。台積電負責生產英特爾設計但無法自行製造的晶片，且據4位知情人士透露，台積電還給英特爾大幅折扣。

然而，基辛格並未維繫這段合作關係。為了重振英特爾的自製實力，他反因公開批評台灣與中國的微妙關係而得罪台積電。2021年5月，他在發表演講時說：「你不希望把所有雞蛋放在台灣這個晶圓廠的籃子裡。」同年12月，他在一場科技會議上鼓勵美國投資本土晶片業時表示：「台灣不是穩定的地方。」

當時台積電低調回應基辛格的評論，創辦人張忠謀只說他「對台積電很不客氣」。但據知情人士透露，台積電私下決定不再提供折扣，原本3奈米晶圓2萬3千美元打6折，英特爾之後得付全額，代表利潤空間大幅縮水。

對於這段此前未曾揭露的消息，英特爾表示，台積電是重要合作夥伴，雙方如今仍維持「良好的商業關係」。台積電向路透表示，英特爾是重要客戶。

路透報導內容來自約40位現任和前任英特爾員工與高層的訪談，以及公司內部影片、供應商文件和監管紀錄。

報導指出，基辛格對台積電的冒犯只是他執行長任期內一連串失誤的一部分。他接手時的英特爾問題重重，不僅製造技術落後，也失去手機與人工智慧等高利潤市場的競爭優勢。然而，基辛格卻加劇這些問題。

他對英特爾的製造和人工智慧能力設下高標，卻無法達成，導致合約流失或取消，無法交付承諾的產品。公司內部人士表示，他對AI晶片交易發表樂觀的公開推測，遠高於英特爾自己的內部銷售預測。