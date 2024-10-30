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蘋果的亞洲供應商股價恐遭拖累下跌！因Qorvo財測遜市場預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Qorvo財測不如市場預期，恐拖累蘋果公司亞洲供應商的股價下跌。路透
Qorvo財測不如市場預期，恐拖累蘋果公司亞洲供應商的股價下跌。路透

晶片製造商Qorvo有46%銷售來自iPhone，但該公司公布的本季營收和獲利展望遜於市場預期，這有可能拖累蘋果公司（Apple）亞洲供應商的股價下跌。

值得觀察的台股包括：臻鼎科技（4958）（66%的營收來自蘋果），鴻海（2317）（37%來自蘋果）、和碩（4938）（23%）、新普科技（6121）（29%）、台積電（2330）（25%）、廣達電腦（2382）（21%）和日月光（3711）投資控股（20%）。

另外，陸股有立訊精密（75%）、藍思科技（58%）、德賽電池（50%）、歌爾聲學（31%）和京東方（15%）；港股有瑞聲科技（36%）；韓股有LG Innotek（77%）、LG Display（47%）、SK海力士（8%）、三星（7%）；日股則有夏普（19%）、Minebea Mitsumi（17%）等等。

台積電 台股 立訊精密

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