Reddit財測優 股價創新高 大股東OpenAI奧特曼的持股值12億美元

有「美國版PTT」之稱的社群平台Reddit周二公布的上季銷售和本季財測均超出分析師預期，激勵股價在盤後交易應聲大漲近25%，由收盤的81.74美元飆到創新高的102美元，這也推動大股東之一OpenAI執行長奧特曼的持股價值突破12億美元。

Reddit在截至9月底止的上季，銷售額為3.484億美元，高於市場預估均值3.128億美元。Reddit執行長Steve Huffman受訪表示，這是Reddit今年3月上市以來首次依照GAAP實現獲利。

該公司一直投資廣告技術，以便更好地將其龐大受眾轉化為收入，更能與Meta Platforms競爭。目前為止推出了幾種新廣告形式，包括購物和視訊廣告，並與大型體育聯盟簽訂了內容合作夥伴關係，這又能協助吸引廣告商。Reddit預估假期季的銷售額可達3.85億至4億美元間，遠高於市場預測的3.56億美元。

Reddit也與AI公司達成交易，在廣告之外讓業務多元化。該公司與Google、OpenAI及其他AI開發商簽訂了數據授權協議，提供平台數據來訓練大型語言模型。今年1月就簽訂了總值2.03億美元的授權協議，涵蓋未來幾年。

執行長Huffman表示，該公司將繼續與潛在的授權合作夥伴進行更多對話，但未透露細節。

受惠於與Google和OpenAI的協議，Reddit的結果也能出現在Google搜尋和ChatGPT的回應中。今年在美國，Reddit是Google搜索排第六名的詞彙。上季，Reddit平均每日活躍獨立訪客為9,720萬，較一年前成長47%。

OpenAI的執行長奧特曼雖已卸掉Reddit的董事職務，但仍持有Reddit約1,220萬股，以Reddit收盤後102美元的股價計算，奧特曼的股份價值約12.44億美元。