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衰捲華為晶片風波 日媒：台積電至少切斷對2家客戶出貨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日媒引述知情人士消息指出，台積電目前已暫停對至少2家晶片開發商出貨，原因是這些公司企圖規避美國制裁幫助華為取得台積電生產的晶片。聯合報系資料照片
日媒引述知情人士消息指出，台積電目前已暫停對至少2家晶片開發商出貨，原因是這些公司企圖規避美國制裁幫助華為取得台積電生產的晶片。聯合報系資料照片

華為用於AI的「昇騰（Ascend）910B處理器」，日前先是傳出使用疑似是台積電7奈米製程，接著又傳出是華為透過第三方向台積電下單買晶片。日媒引述知情人士消息指出，台積電目前已暫停對至少2家晶片開發商出貨，原因是這些公司企圖規避美國制裁幫助華為取得台積電生產的晶片。

日經亞洲報導引述消息人士揭露，這2家公司曾經下單生產使用台積電先進7奈米製程的晶片，由於訂單數量逐漸增加引起了台積電方面的警覺。消息人士之一指出，晶片開發商可以利用層層非大陸實體來掩飾給晶片代工製造商的訂單，藉以繞過美國出口管制措施，因此可能難以發現。

台積電於2018年開始量產7奈米晶片，儘管目前台積電最先進的製程是3奈米，但7奈米製程仍被視為先進製程。蘋果iPhone 16系列即採用3奈米製程。華府的出口管制措施禁止未取得出口許可，就使用含美國技術的晶片製造設備，替大陸客戶生產14奈米或比14奈米更先進製程的晶片。

從消費電子、汽車、伺服器到軍事科技都可以看到晶片的蹤跡，晶片的重要性不言而喻，已經成為國家安全議題。華府因而積極防止大陸提升其半導體製造實力。美國也限制開發特定規格AI晶片的大陸企業向台積電和韓國的三星電子下訂單。

面對美國的打壓，華為和大陸晶片代工廠商中芯國際，攜手生產5G智慧型手機晶片，製程技術相當於7奈米。台積電也是大陸最重要的AI晶片和解決方案供應商。對美國來說，這種進展凸顯出口管制措施執行不夠徹底。

華府已在台灣、日本和南韓等半導體供應鏈的重要樞紐加強出口管制措施，避免華為與其他被列入實體清單的陸企繞過取得先進晶片技術的管制。美國首度派員駐台，以落實區域出口管制，這名官員同時也負責監督日本和韓國的執行情況。

半導體研究機構TechInsights日前發布報告表示，經拆解華為AI伺服器晶片昇騰910B，發現有疑似台積電以7奈米製程製造的晶片。

起初外界懷疑台積電是否違反美國針對華為的出口管制，幫華為生產AI或智慧手機晶片，但台積電23日發聲明強調，公司一向遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規，他們自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

台積電 奈米 美國

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