AMD財測低於預期 盤後重挫7% 蘇姿丰說正提高AI晶片產量

晶片大廠超微（AMD）本季營收財測低於市場預期，顯示該公司的AI銷售成長速度不如一些分析師所料，消息拖累AMD股價在周二盤後重挫超過7%。

AMD周二（29日）公布，預估第4季營收約75億美元，低於分析師平均預期的75.5億美元，而且代表營收與去年同期相比會衰減22%。

雖然AMD目前預期今年從所謂的AI加速器中獲得的營收將超過50億美元，高於該公司先前預期的45億美元，但一些分析師和投資人原先期待更高的成長。

AMD正在利潤豐厚的AI運算晶片市場追趕龍頭業者輝達（Nvidia）。AMD目前從這類產品中獲得數十億美元營收，較一年前迅速成長，但仍遠不及輝達的數百億美元營收。

在公布財報後的分析師會議上，AMD執行長蘇姿丰淡化公司成長不夠快的疑慮，她說，AMD正在提高產量，並且獲得大型資料中心業者的信賴。這些業者仰賴AI加速器產品。

蘇姿丰表示：「我要說的是，客戶對AMD非常、非常願意接受。我們每到之處都見到這點。大家都給我們一個非常公平的機會來贏得他們的業務，這就是我們打算要做的。」

AMD股價周二盤後重挫約7%。截至收盤報每股166.25美元，今年來迄今上漲13%。

回顧上季，AMD第3季營收成長18%，至68.2億美元，高於分析師預估的67.1億美元；經調整後每股盈餘0.92美元，符合預期。

AMD的新款MI300加速器產品已成為該公司最大的銷售成長引擎。然而，供應限制阻礙了成長。AMD像多數同業一樣，不再自行生產，而是委由台積電生產。

蘇姿丰在分析師會議上表示，AMD在取得供應商更多供貨方面已取得進展，但仍預期，如果需求高於當前預期，要滿足需求的餘裕就不多。

她說：「我認為我們預期市況仍將吃緊，但我們也為進入到2025年大幅成長進行規劃。我們認為供應鏈產能情況良好。」

AMD除了在AI加速器領域與輝達競爭外，也在電玩遊戲的繪圖晶片方面與輝達競爭。此外，AMD也力爭瓜分英特爾在個人電腦與伺服器處理器的市場。

在上季，AMD的資料中心部門營收35億美元，較一年前成長超過一倍，而且略高於市場預期；PC晶片營收則成長29%至18.8億美元。

AMD也向微軟和Sony的遊戲主機供應客製化處理器。該部門營收下滑69%至4.62億美元，低於市場預期，主要受當前遊戲主機世代進入產品周期尾聲影響。