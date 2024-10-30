快訊

康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

聽新聞
0:00 / 0:00

Alphabet營收優預期！Google雲端業務成長 且AI查詢成本大減

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Alphabe營收優預期，主因是競相開發或採用人工智慧（AI）的公司對雲端運算服務有強勁需求。路透
Alphabe營收優預期，主因是競相開發或採用人工智慧（AI）的公司對雲端運算服務有強勁需求。路透

Google母公司Alphabet周二（29日）公布的第3季銷售攀升幅度超過分析師預期，主要是競相開發或採用人工智慧（AI）的公司對雲端運算服務有強勁需求。

不含合作夥伴支付的營收增至746 億美元，高於分析師預估均值729億美元。該公司發布聲明說，每股盈餘為2.12美元，預估值是1.84美元。

隨著主要搜尋業務日漸成熟，Google押注雲端部門的成長，該部門為其他公司提供運算能力、軟體和服務。Google藉其AI專長吸引更多雲端客戶——與許多快速成長的AI新創事簽約，其中有些是前Google員工創立的公司——藉此與亞馬遜和微軟等更大競爭對手一較高下，。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在報明中表示：「在雲端方面，我們的AI解決方案正幫助現有客戶深度利用產品，吸引新客戶，贏得更大規模的交易。」

財報發布後，該公司股價在盤後交易中上漲近6%。該股今年來累漲22.6%。

雲端部門的銷售額躍升至114億美元，高於分析師預期的108億美元。根據Global X ETFs的研究分析師Ido Caspi，Google的市場排名是第三名，僅次於亞馬遜和微軟，但隨著企業投資於AI，這三個參與者都有成長空間。

該公司在解決投資人對其花費數十億元於AI、基礎設施、研究等方面的疑慮，也取得了進展。皮查伊在財報發布後的投資人電話會議上表示，Google透過「硬體、工程和技術突破」，18個月內降低了在搜索查詢中提供AI答案的成本達逾90%，同時把背後提供答案的生成式AI模型Gemini的規模擴大了一倍。

皮查伊表示，Google正大力投資新型能源，包括核能，以應付AI技術進步的未來負載。它也依靠技術來提高工作效率，Alphabet超過四分之一的新電腦程式由AI編寫而成。

Alphabet旗下Other Bets部門，包括自動駕駛汽車Waymo和生命科學單位Verily，營收從去年同期的2.97億美元增加到3.88億美元，但仍虧損11億美元。該公司一直在努力收窄這些虧損，Alphabet前財務長波蕾特（Ruth Porat）最近轉任總裁兼首席投資長，預計將更專注於監督Other Bets的投資組合。

Alphabet 分析師

延伸閱讀

Meta 傳開發AI搜尋引擎

台股震盪期 看美國臉色…投顧推演兩劇本因應

Google台灣前董事總經理簡立峰：AI 時代 科技業最好機會

超速52公里罰1萬2...怪「路樹茂密」擋警測速取締牌 法官撤罰了

相關新聞

美限制投資陸高科技 鎖定半導體、量子計算、AI

美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的...

新聞眼／美將台灣視為對中政策調節器

美國近來動作不斷，日前宣布最新一波對台軍售，不但時機點敏感，選在總統大選投票十日前，更是拜登政府任內金額最大一筆對台軍售...

Alphabet營收優預期！Google雲端業務成長 且AI查詢成本大減

Google母公司Alphabet周二（29日）公布的第3季銷售攀升幅度超過分析師預期，主要是競相開發或採用人工智慧（A...

金價再創新高 油價續跌 傳以色列擬透過外交解決黎巴嫩衝突

油價周二（29日）收盤小幅下跌，延續上一交易日超過6%的跌勢，據報導，以色列總理內唐亞胡將召開會議，試圖透過外交途徑解決...

美元兌日圓觸及三個月高點 聚焦美國大選和經濟數據　

美元兌日圓周二（29日）觸及三個月高點，但兌大多數主要貨幣的匯率變化不大，因為交易人士等待下周美國大選和一系列經濟數據結...

美通膨風險增 干擾Fed明年降息

有「聯準會（Ｆｅｄ）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）廿八日表示，經濟學家都警告美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。