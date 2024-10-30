Alphabet營收優預期！Google雲端業務成長 且AI查詢成本大減

Google母公司Alphabet周二（29日）公布的第3季銷售攀升幅度超過分析師預期，主要是競相開發或採用人工智慧（AI）的公司對雲端運算服務有強勁需求。

不含合作夥伴支付的營收增至746 億美元，高於分析師預估均值729億美元。該公司發布聲明說，每股盈餘為2.12美元，預估值是1.84美元。

隨著主要搜尋業務日漸成熟，Google押注雲端部門的成長，該部門為其他公司提供運算能力、軟體和服務。Google藉其AI專長吸引更多雲端客戶——與許多快速成長的AI新創事簽約，其中有些是前Google員工創立的公司——藉此與亞馬遜和微軟等更大競爭對手一較高下，。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在報明中表示：「在雲端方面，我們的AI解決方案正幫助現有客戶深度利用產品，吸引新客戶，贏得更大規模的交易。」

財報發布後，該公司股價在盤後交易中上漲近6%。該股今年來累漲22.6%。

雲端部門的銷售額躍升至114億美元，高於分析師預期的108億美元。根據Global X ETFs的研究分析師Ido Caspi，Google的市場排名是第三名，僅次於亞馬遜和微軟，但隨著企業投資於AI，這三個參與者都有成長空間。

該公司在解決投資人對其花費數十億元於AI、基礎設施、研究等方面的疑慮，也取得了進展。皮查伊在財報發布後的投資人電話會議上表示，Google透過「硬體、工程和技術突破」，18個月內降低了在搜索查詢中提供AI答案的成本達逾90%，同時把背後提供答案的生成式AI模型Gemini的規模擴大了一倍。

皮查伊表示，Google正大力投資新型能源，包括核能，以應付AI技術進步的未來負載。它也依靠技術來提高工作效率，Alphabet超過四分之一的新電腦程式由AI編寫而成。

Alphabet旗下Other Bets部門，包括自動駕駛汽車Waymo和生命科學單位Verily，營收從去年同期的2.97億美元增加到3.88億美元，但仍虧損11億美元。該公司一直在努力收窄這些虧損，Alphabet前財務長波蕾特（Ruth Porat）最近轉任總裁兼首席投資長，預計將更專注於監督Other Bets的投資組合。