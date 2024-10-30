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金價再創新高 油價續跌 傳以色列擬透過外交解決黎巴嫩衝突

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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油價周二（29日）收盤小幅下跌，延續上一交易日超過6%的跌勢，據報導，以色列總理內唐亞胡將召開會議，試圖透過外交途徑解決黎巴嫩戰爭問題；黃金價格再創新高，交易員密切美國關鍵數據和總統大選。

油價收跌

布蘭特原油12月期貨收跌30美分，跌幅0.4%，報每桶71.12美元；美國西德州原油12月期貨收跌17美分，跌幅0.3%，報每桶67.21美元。

這兩種指標原油在盤初每桶上漲了1美元以上。在以色列周末避開伊朗的石油基礎設施對伊朗實施報復性打擊後，這兩種原油合約在周一跌至10月1日以來最低。

Axios記者Barak Ravid援引兩名消息人士的話報導，內唐亞胡將於周二晚間與以色列部長及該國軍方和情報部門負責人舉行會議，商討透過外交途徑解決與黎巴嫩衝突問題。

伊朗外交部發言人Esmaeil Baghaei周一表示，伊朗將「使用一切可用工具」來因應以色列周末的襲擊。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示： 「交易人士得出的結論是中東衝突的這一章已經結束」，「現在的焦點是石油輸出國組織（OPEC）即將作出的產量決定及其是否足以遏制石油市場的下跌」。

同時，全球最大的原油進口國中國的石油需求下降，仍然拖累著全球石油消費和價格。

金價再創新高

由於圍繞美國總統大選和中東衝突的不確定性，以及對聯準會降息的預期，提振了黃金的吸引力，周二金價創下歷史新高。

現貨金價周二上漲1.18%至每英兩2,774.74美元，盤初曾觸及2,774.87美元的紀錄高點。

美國黃金期貨收高0.9%，報2,781.1美元。今年迄今為止，金價已飆升超過34%。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，由於地緣政治緊張局勢和政治不確定性持續存在，黃金受到避險押注的支撐，周末大選之後，日本現在也加入了政治不確定性的行列。

投資人正在等待一系列經濟數據，包括美國個人消費支出物價指數和非農就業報告，以進一步衡量聯準會的政策立場。市場目前認為聯準會在11月7日降息25個基點的可能性為98%。

路透周二的一項調查顯示，由於有利的美國利率背景和地緣政治緊張局勢繼續增強黃金的吸引力，金價的飆升走勢將延續到2025年。

現貨白銀上漲1.9%，至每英兩34.32美元。白金漲 1.6%，至1,049.10美元。鈀金漲0.2%，至1,221.00美元，此前曾因對頭號生產國俄羅斯制裁的擔憂而創下10個月新高。

美國 金價 黃金

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