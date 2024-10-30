台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易溢價21%

台股ADR周二（29日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲超過1%，報每股196.94美元，換算並折合台幣後為每股1,264.43元，較台北交易股票溢價率為21.58%。

道瓊工業指數29日收盤下跌154.52點，跌幅0.36%，至42,233.05點；標普500指數上漲9.45點，漲幅0.16%，至5,832.97點；那斯達克指數上漲145.56點，漲幅0.78%，至18,712.75點，創下新高超過在7月創下的收盤紀錄。

以晶片股為主的費城半導體指數大漲2.31%，報5,332.17點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 163.24 +0.20 158.50 2.99

中華電 CHT 121.70 +0.03 122.50 -0.65

台積電 TSM 1,264.43 +1.16 1,040.00 21.58

聯電 UMC 47.58 -0.13 48.40 -1.70

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據