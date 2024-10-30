快訊

康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易溢價21%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（29日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲超過1%，報每股196.94美元，換算並折合台幣後為每股1,264.43元，較台北交易股票溢價率為21.58%。

道瓊工業指數29日收盤下跌154.52點，跌幅0.36%，至42,233.05點；標普500指數上漲9.45點，漲幅0.16%，至5,832.97點；那斯達克指數上漲145.56點，漲幅0.78%，至18,712.75點，創下新高超過在7月創下的收盤紀錄。

以晶片股為主的費城半導體指數大漲2.31%，報5,332.17點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 163.24 +0.20 158.50 2.99

中華電 CHT 121.70 +0.03 122.50 -0.65

台積電 TSM 1,264.43 +1.16 1,040.00 21.58

聯電 UMC 47.58 -0.13 48.40 -1.70

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

延伸閱讀

台股力拚反彈秀 四大基金、公股行庫聯手抗外資賣壓

揚言對台晶片加稅…瑞穗：川普當選 恐不利台積

群創整廠出售…不在計劃中

台中拚當半導體大城

相關新聞

美限制投資陸高科技 鎖定半導體、量子計算、AI

美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的...

新聞眼／美將台灣視為對中政策調節器

美國近來動作不斷，日前宣布最新一波對台軍售，不但時機點敏感，選在總統大選投票十日前，更是拜登政府任內金額最大一筆對台軍售...

AMD財測低於預期 盤後重挫7% 蘇姿丰說正提高AI晶片產量

晶片大廠超微（AMD）本季營收財測低於市場預期，顯示該公司的AI銷售成長速度不如一些分析師所料，消息拖累AMD股價在周二...

Alphabet營收優預期！Google雲端業務成長 且AI查詢成本大減

Google母公司Alphabet周二（29日）公布的第3季銷售攀升幅度超過分析師預期，主要是競相開發或採用人工智慧（A...

金價再創新高 油價續跌 傳以色列擬透過外交解決黎巴嫩衝突

油價周二（29日）收盤小幅下跌，延續上一交易日超過6%的跌勢，據報導，以色列總理內唐亞胡將召開會議，試圖透過外交途徑解決...

美元兌日圓觸及三個月高點 聚焦美國大選和經濟數據　

美元兌日圓周二（29日）觸及三個月高點，但兌大多數主要貨幣的匯率變化不大，因為交易人士等待下周美國大選和一系列經濟數據結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。