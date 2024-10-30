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美股收盤…大型科技股勁揚 那斯達克指數創新高、費半漲逾2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美股那斯達克指數29日創下新高。路透
美股那斯達克指數29日創下新高。路透

美股四大指數周二（29日）漲跌互見，那斯達克指數創收盤紀錄新高，費半指數大漲超過2%，投資人等待一連串科技巨擘公布財報，而率先在收盤後公布財報的Google母公司Alphabet顯示，第3季營收高於分析師預期，受惠於雲端業務成長。

道瓊工業指數29日收盤下跌154.52點，跌幅0.36%，至42,233.05點；標普500指數上漲9.45點，漲幅0.16%，至5,832.97點；那斯達克指數上漲145.56點，漲幅0.78%，至18,712.75點，超過在7月創下的收盤紀錄。

費城半導體指數大漲2.31%，報5,332.17點。

本周是標普500指數本財報季最繁忙的一周，「科技七雄」中有五家公司將公布財報。這七家公司的業績將對華爾街能否維持對科技和AI的樂觀情緒至關重要，這種樂觀情緒已將今年的股市指數推升至歷史新高。

U.S. Bank資產管理部資本市場研究主管Bill Merz說：「我認為，市場正在消化的一個觀點是，高成長公司（權重非常高的七巨頭）與市場其他公司之間的獲利成長在某種程度上趨於一致。」

投資人消化大量的企業財報。 Vans的母公司服跨國服飾公司VF Corp在公布兩季以來的首次獲利後大漲 27%。

營建業者D.R. Horton周二下跌7.2%，因預期2025年的營收低於預期。其他住宅建築商也紛紛下跌，拖累 PHLX住宅指數跌2.5%。

福特汽車大跌 8.4%，此前一天，該公司調降年度獲利預估。

麥當勞股價走低，受國際市場疲軟拖累，該公司第3季營收遜於分析師預期。

美國勞工部周二公布的JOLTS調查顯示，9月職位空缺為744萬個，而路透對經濟學家的調查顯示，預期職位空缺數為800萬個。另一份報告顯示，10月份消費者信心指數為108.7，高於預期的99.5。

在各行業中，包括Alphabet和Meta在內的通訊服務類股漲幅居前，而公用事業股下跌 2.1%。

指標美國 10 年期公債殖利率自7月初以來首次觸及4.3%，隨後回落。

投資人預期這幾周市場將動盪不安，因為將有更多的企業發布財報，中東局勢持續緊張，11月5日美國進行大選，隨後聯準會將舉行決策會議。

投資人 指數 美國

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