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美科技巨頭財報陸續揭曉…那指再創高 美股漲多跌少

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

華爾街投資人正在權衡亞馬遜（Amazon）等重量級科技公司陸續公布的財報，美股4大指數今天收盤漲多跌少，其中那斯達克指數再創收盤新高。

道瓊工業指數下跌154.52點或0.36%，收在42233.05點。

標普500指數微漲9.40點或0.16%，收報5832.92點。

那斯達克指數上揚145.56點或0.78%，收18712.75點。

費城半導體指數挺升120.51點或2.31%，收5332.18點。

半導體 指數

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