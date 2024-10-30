美科技巨頭財報陸續揭曉…那指再創高 美股漲多跌少
華爾街投資人正在權衡亞馬遜（Amazon）等重量級科技公司陸續公布的財報，美股4大指數今天收盤漲多跌少，其中那斯達克指數再創收盤新高。
道瓊工業指數下跌154.52點或0.36%，收在42233.05點。
標普500指數微漲9.40點或0.16%，收報5832.92點。
那斯達克指數上揚145.56點或0.78%，收18712.75點。
費城半導體指數挺升120.51點或2.31%，收5332.18點。
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