馬斯克預言：世界到2040年將有100億台人形機器人

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在沙烏地阿拉伯一場活動上預言，這世界到2040年至少會有100億台人形機器人。

綜合路透社及阿拉伯新聞報（Arab News）報導，馬斯克於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦的第8屆「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）會議發表談話。

據報導，馬斯克預言，這世界到2040年可能至少會有100億台人形機器人，每台售價落在2萬至2.5萬美元之間。

此外，馬斯克還指出，到了2040年，人形機器人數量可能超越人類人口。