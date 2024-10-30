馬斯克預言：世界到2040年將有100億台人形機器人

中央社／ 利雅德29日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在沙烏地阿拉伯一場活動上預言，這世界到2040年至少會有100億台人形機器人。

綜合路透社及阿拉伯新聞報（Arab News）報導，馬斯克於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦的第8屆「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）會議發表談話。

據報導，馬斯克預言，這世界到2040年可能至少會有100億台人形機器人，每台售價落在2萬至2.5萬美元之間。

此外，馬斯克還指出，到了2040年，人形機器人數量可能超越人類人口。

沙烏地阿拉伯 電動 馬斯克

延伸閱讀

勝選希望濃！川普媒體公司市值大增 逼近馬斯克旗下X

2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚《華郵》美選不表態 推文「佩服貝佐斯」

馬斯克辦百萬美元抽獎活動挺川普 費城喊告：經營非法樂透

馬斯克熱烈為川普站台 喊要幫美國大砍2兆美元聯邦預算

相關新聞

美限制投資陸高科技 鎖定半導體、量子計算、AI

美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的...

新聞眼／美將台灣視為對中政策調節器

美國近來動作不斷，日前宣布最新一波對台軍售，不但時機點敏感，選在總統大選投票十日前，更是拜登政府任內金額最大一筆對台軍售...

美通膨風險增 干擾Fed明年降息

有「聯準會（Ｆｅｄ）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）廿八日表示，經濟學家都警告美國總統...

殖利率續升！美股早盤受挫 台積電ADR翻紅、川普概念股勁揚

美國10年公債殖利率升破4.3%，站上三個月高，打壓股市。與此同時，美股財報季進入重頭戲，科技七雄之一的Google母公...

大陸電商Temu祭價格戰 越南民代憂淪廉價商品垃圾場

中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場，引來越南國會代表關切，憂心越南成為「廉價商品的...

勝選希望濃！川普媒體公司市值大增 逼近馬斯克旗下X

由於各界對美國前總統川普再度勝選入主白宮的信心大增，川普媒體科技集團（DJT）這檔迷因股的股價也跟著一飛沖天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。