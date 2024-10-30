美通膨風險增 干擾Fed明年降息

有「聯準會（Ｆｅｄ）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）廿八日表示，經濟學家都警告美國總統大選可能引發新的通膨風險，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政見都可能再度推升通膨，暗示Ｆｅｄ明年的降息展望可能受干擾。

蒂米羅斯指出，通膨下降主要歸功於聯準會積極升息、供應鏈復原及勞動市場人力增加，但明年借貸成本和物價漲勢能否繼續放緩，大致取決於民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政策取捨。

他說，賀錦麗和川普都支持促進經濟成長的政策，卻可能阻礙通膨下滑之勢。經濟學家甚至保守派顧問更擔心，川普引發通膨復燃的風險最高，包括對進口商品全面加徵關稅、驅逐無證移民，並施壓聯準會降息。

曾任共和黨參議員幕僚、保守派曼哈頓研究所研究員瑞德爾指出，「這些因素加總都改變通膨走向，我由衷擔心二○二五年通膨會惡化」。

川普希望延長二○一七年減稅法中將於二○二五年後到期的部分，並進一步降低企業稅率，還提議取消對小費、加班費及退休人員社會福利的課稅，而貿易和移民政策對通膨造成的不確定性更高。彼得森國際經濟研究所所長波森認為，川普如果真付諸實踐政見，美國經濟將面臨負面的供應衝擊，物價將上升，而經濟提供商品和服務的能力將下降」。

川普現在面臨的經濟情勢，也和他首次入主白宮時截然不同，當年物價壓力多年來穩定保持低檔。川普主政期間擔任白宮法務主管的蕭特表示，鑒於經濟環境變化以及川普所提涵蓋更廣的政策，能合理擔心川普第二次任期的通膨威脅可能更大。

此外，賀錦麗承諾透過增加建設住宅、打擊涉嫌哄抬物價的行為，並擴大家庭育兒抵稅優惠，解決生活成本高漲的危機，卻未提出大幅減少赤字的具體方案。瑞德爾說，「如果民主黨繼續掌權，通膨應該不致大幅上揚，但仍會有些僵固」。