新聞眼／美將台灣視為對中政策調節器

美國近來動作不斷，日前宣布最新一波對台軍售，不但時機點敏感，選在總統大選投票十日前，更是拜登政府任內金額最大一筆對台軍售案；同一時間，中國華為產品被發現內有管制晶片，已由台積電向美方通報，美國可能為此再度加大對中的管制力道。

兩件事放在一起看，可見台灣在國際上的地位日益顯著。拜登政府在選前宣布軍售案，一方面得以安撫台灣，有意強調不管選舉結果如何，美國對台的安全承諾不變；另一方面，就算民主黨不能延續政權，已經宣布的軍售也確保台灣可以得到一定的軍事保障。至於美國對中的晶片管制，則顯示台灣的半導體產業在中美貿易戰中，儼然成為不可忽視的一環。

種種跡象皆點出，美國已將台灣視為對中政策的調節器之一。在軍事上，台灣是觀察陸方動向的第一線；美方不斷給予軍售，無疑要貫徹嚇阻策略（deterrence），不僅要避免兩岸全面衝突的發生，也為未來可能爆發的衝突做萬全準備。在半導體產業上，台灣的優勢則讓美國得以築起一道晶片圍牆，盡可能圍堵中國在高科技產業上的發展。

不過，撇開務實的外交、軍事戰略不談，拜登政府在選前如此積極表態，也不無迎合美國國內對中國大陸日漸不滿的民意。面對美國人民普遍對中國的反感，以及意識到美中競爭已是不可避免的態勢，拜登政府大打「台灣牌」，預料也是想爭取部分選民的好感。只是，在今年民生、通膨議題掛帥的美國大選中，拜登政府這些舉動能為民主黨加多少分，也打上一個問號。