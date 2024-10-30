美限制投資陸高科技 鎖定半導體、量子計算、AI

美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的科技產業。美國財政部指出，這些技術是次世代軍事、網路安全、監控和情報應用的核心。

美總統大選前拍板 時機耐人尋味

拜登去年八月簽署涵蓋半導體、量子計算及特定ＡＩ系統三個產業的行政命令，經過一年多審議，美國財政部根據指示於今年六月提出有關規範。將於明年一月二日生效的新規範，與六月公布的提案基本一致，但進一步釐清技術參數以及美國政府對於合規的期望。相關業務由美國財政部新成立的全球交易辦公室主管。

美國下周即將舉行總統大選，美方此時拍板對大陸科技戰的最新規範，時機耐人尋味。大陸外交部發言人林劍昨天在例行記者會上表示，中方對美方發布對華的投資限制規則表示強烈不滿、堅決反對。中方已向美方提出了交涉，將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。

防陸開發關鍵技術 取得軍事優勢

新規禁止對這些行業的部分投資，而其他則需向美國政府通報，以防範美國資本和專業知識被用來幫助大陸開發可能讓北京獲得軍事優勢的關鍵技術。

美國財政部負責投資安全的助理部長羅森在新聞稿中表示，「美國的投資，包括經常伴隨此類資本流動的無形利益，例如管理協助、投資和人才網路的機會，不得用於協助受關注國家發展軍事、情報和網路能力」，相關規範涵蓋諸如「最先進的編碼破譯電腦系統或次世代噴射戰機」等科技。

一個中央處理器半導體晶片放在美國和中國大陸國旗之間。美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體等科技產業。（路透）

先進晶片已限制出口 資金再設防

一名美國政府資深官員表示，新規禁止美國投資於著重先進半導體技術的大陸公司，但對投資於著重所謂傳統晶片的陸企僅要求通報。美國已限制出口先進晶片到大陸，新的投資規定旨在補充現有貿易限制。

有關ＡＩ投資的規定不僅取決於用於訓練相關ＡＩ系統的計算能力，也取決於其預期用途。

新規禁止美國個人和公司收購著重於軍事應用的中國大陸ＡＩ公司股權；至於投資於具有其他應用的ＡＩ模型，部分被禁，部分必須通報。

某些類別資本流動可獲豁免，包括公開交易證券和某些有限合夥投資。上述官員表示，從廣義上講，該規定旨在抓取像華盛頓智庫「安全與新興技術中心」二○二三年報告提到的投資模式。研究人員發現，二○一五至二○二一年，中國大陸ＡＩ公司的全球投資交易中，百分之十七有美國人參與，那些交易約九成處於創投階段。