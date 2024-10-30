福特兩利空 降全年財測

受保修成本和颶風造成供應中斷的影響，福特汽車下調全年財測，拖累股價29日早盤跌逾8%。

福特汽車在美股28日盤後公布，今年全年經調整後息稅前盈餘（EBIT）料為100億美元，位於原先預測100億美元和120億美元區間的低端，也不如分析師預測的106億美元。

該公司旗下電動車事業上季EBIT虧損12億美元，還面臨降價壓力。由於主流消費者對昂貴的電動車卻步，且擔心充電基礎設施不夠完善，也導致福特開始縮減電動車投資。

商用車和傳統油車部門表現則相對穩定，帶來約34億美元的營業利益，特別是商用車銷量較去年同期增加9%。整體而言，福特上季淨利下滑至9億美元，每股盈餘22美分，部分是認列取消生產純電動三排座SUV的費用所致。經調整後，上季每股盈餘49美分，則優於分析師預期。