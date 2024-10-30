麥當勞全球業績下滑
由於英、法等重要市場的需求平淡，麥當勞上季全球銷售額寫下四年來最大減幅。但該公司在美國的同店銷售扭轉了前一季下滑的頹勢，且表示近期爆發的大腸桿菌事件不會對業務造成重大影響。
麥當勞29日公布，第3季（上季）全球同店銷售（開店至少13個月的餐廳）下滑1.5%，比分析師預期的減幅0.7%還大，也是2020年來最糟表現，美國則成長0.3%，是一大亮點。
麥當勞上季營收增加3%至68.7億美元，營業利益減少1%至31.8億美元，淨利下滑3%至22.5億美元，經稀釋每股盈餘3.13美元。
分析師和投資人已在觀察本季的業績，試圖評估四盎司牛肉堡爆發大腸桿菌事件對買氣的衝擊。
麥當勞29日表示不受影響，但Gordon Haskett報告指出，美國麥當勞在10月23日的客流量較去年同期下降6.4%，24日、25日則分別下滑9.1%和9.5%。
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