快訊

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

愛迪達上季銷售 逆勢報喜

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
愛迪達財報逆勢報喜，大中華地區上季銷售，創前年初以來最佳單季成績。 （路透）
愛迪達財報逆勢報喜，大中華地區上季銷售，創前年初以來最佳單季成績。 （路透）

美國運動用品大廠Nike苦苦掙扎之際，德國同業愛迪達（Adidas）財報逆勢報喜，大中華地區的上季銷售，創前年初以來最佳單季成績，顯示執行長古爾登（Bjorn Gulden）的重振計畫開始奏效，激勵29日股價走升。

愛迪達29日表示，包括中港台的大中華地區，不計匯率因素的第3季銷售攀揚9%至9.46億歐元（10.2億美元），為2022年初來最強健的季度銷售。

愛迪達在中國大陸的表現，與其他公司迥異，許多業者因為當地消費者需求疲弱、政府刺激措施可能得等待更久，而陷入困境。

與此同時，愛迪達上季營收提高10%；營業利益跳增至5.98億歐元，高於去年同期的4.09億歐元。毛利率也年增2個百分點至51.3%，Jefferies分析師指出，躉售通路通常利潤較低，因此這是了不起的成就。

該公司指出，北美以外的多數地區，不計匯率因素的銷售均出現兩位數成長。北美區銷售雖然下滑7%，但剔除Yeezy品牌後，也重回成長。

復古運動鞋需求激增之下，愛迪達本月稍早才三度上調年度獲利目標，估計全年營業利益約為12億歐元，優於原先預估的10億歐元。

執行長古爾登在2023年1月掌舵，當時愛迪達才剛與原名肯伊威斯特的饒舌歌手Ye，解除Yeezy運動鞋合約。古爾登計畫減少依賴Yeezy品牌，並專注設計新鞋與服飾，並簡化營運與成本。

古爾登押寶復古的Samba、Gazelle鞋款，策略出現效果，有助奪取競爭對手市占，該公司正在增產1970年代跑鞋SL72，目標要縮減與龍頭大廠Nike的差距。

愛迪達29日漲逾2%，今年來表現超越同業，漲幅高達18%，遠勝Nike和Puma的雙雙下挫。

RBC資本市場公司分析師在財報發布前指出，Nike缺乏策略、近期沒有新產品，意味競爭減少，愛迪達的銷售動能可望持續到明年。

分析師 愛迪達 運動

延伸閱讀

神達、矽格 挑中長天期

魏德聖執導電影「BIG」 11月美加地區院線暖心上映

經典三條線又翻紅 愛迪達第三度調高全年財測 營收估增10%

製鞋供應鏈的投資新嬌點

相關新聞

美限制投資陸高科技 鎖定半導體、量子計算、AI

美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的...

新聞眼／美將台灣視為對中政策調節器

美國近來動作不斷，日前宣布最新一波對台軍售，不但時機點敏感，選在總統大選投票十日前，更是拜登政府任內金額最大一筆對台軍售...

美通膨風險增 干擾Fed明年降息

有「聯準會（Ｆｅｄ）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）廿八日表示，經濟學家都警告美國總統...

西班牙GDP增速有望超美

經濟學家預期，西班牙今年可望超越美國、躍為世界成長最快速的先進經濟體，且成長步調是歐元區整體成長率的三倍多。

旗下華郵不為特定候選人背書 貝佐斯：朝正確方向邁步

美國大選在即，華盛頓郵報上周五罕見表示，不公開為特定候選人背書；此事引發軒然大波，不僅該報編輯委員會有三人辭去編委職務，...

愛迪達上季銷售 逆勢報喜

美國運動用品大廠Nike苦苦掙扎之際，德國同業愛迪達（Adidas）財報逆勢報喜，大中華地區的上季銷售，創前年初以來最佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。