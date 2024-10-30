愛迪達上季銷售 逆勢報喜

美國運動用品大廠Nike苦苦掙扎之際，德國同業愛迪達（Adidas）財報逆勢報喜，大中華地區的上季銷售，創前年初以來最佳單季成績，顯示執行長古爾登（Bjorn Gulden）的重振計畫開始奏效，激勵29日股價走升。

愛迪達29日表示，包括中港台的大中華地區，不計匯率因素的第3季銷售攀揚9%至9.46億歐元（10.2億美元），為2022年初來最強健的季度銷售。

愛迪達在中國大陸的表現，與其他公司迥異，許多業者因為當地消費者需求疲弱、政府刺激措施可能得等待更久，而陷入困境。

與此同時，愛迪達上季營收提高10%；營業利益跳增至5.98億歐元，高於去年同期的4.09億歐元。毛利率也年增2個百分點至51.3%，Jefferies分析師指出，躉售通路通常利潤較低，因此這是了不起的成就。

該公司指出，北美以外的多數地區，不計匯率因素的銷售均出現兩位數成長。北美區銷售雖然下滑7%，但剔除Yeezy品牌後，也重回成長。

復古運動鞋需求激增之下，愛迪達本月稍早才三度上調年度獲利目標，估計全年營業利益約為12億歐元，優於原先預估的10億歐元。

執行長古爾登在2023年1月掌舵，當時愛迪達才剛與原名肯伊威斯特的饒舌歌手Ye，解除Yeezy運動鞋合約。古爾登計畫減少依賴Yeezy品牌，並專注設計新鞋與服飾，並簡化營運與成本。

古爾登押寶復古的Samba、Gazelle鞋款，策略出現效果，有助奪取競爭對手市占，該公司正在增產1970年代跑鞋SL72，目標要縮減與龍頭大廠Nike的差距。

愛迪達29日漲逾2%，今年來表現超越同業，漲幅高達18%，遠勝Nike和Puma的雙雙下挫。

RBC資本市場公司分析師在財報發布前指出，Nike缺乏策略、近期沒有新產品，意味競爭減少，愛迪達的銷售動能可望持續到明年。