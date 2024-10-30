Meta 傳開發AI搜尋引擎

臉書母公司Meta據了解正在開發一款以人工智慧（AI）為基礎的搜尋引擎，盼能減少對Google和微軟公司Bing的依賴。

The Information引述知情人士報導，Meta公司的Meta AI，是旗下通訊軟體WhatsApp、社群平台Instagram（IG）和臉書上的聊天機器人，卻倚賴Google和Bing的搜尋引擎為用戶提供新聞、股票和體育方面的資訊。

透過開發自家的搜尋引擎，可以降低對Google和Bing的倚賴。若Google和微軟拒絕為Meta AI提供答案，Meta也有個備案。幾年前，Meta因蘋果更新隱私規定，更難對iPhone用戶投放定向廣告，營收受到影響。在吃過這個虧之後，Meta執行長祖克柏一直推動降低對其他大型科技供應商的依賴。

Meta另一個舉措，也有想切斷Google和微軟聯繫之意，那就是日前已和路透簽訂協議，協助Meta AI提供當前事件和新聞的答案。

目前不清楚Meta是否向Google和微軟付費，來取得聊天機器人回答問題的資料。但Meta無論如何都得戒備未來可能發生的事，因為用戶愈來愈常使用ChatGPT等AI應用程式，取代Google等傳統搜尋引擎。

Meta AI是該公司搭上對話式AI熱潮所採用的策略核心，希望最終開發出的AI，能打造不需人類就能執行複雜任務的代理人。

祖克柏8月曾說，Meta AI的單周活躍用戶超過1.85億人；相形下，OpenAI本月表示，ChatGPT周活躍用戶逾2.5億人。