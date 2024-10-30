蘋果財報預期出現2年來最大營收成長 外界聚焦AI進展

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

美國科技業巨擘蘋果（Apple）31日將公布上季財報，外界預測將出現2年來最大營收增幅，歸功於這回iPhone在接近年度推出新品前的週期尾聲需求優於近幾年情況，特別是在中國。

路透社報導，蘋果本週將公布的會計年度第4季財報也將供投資人一窺最新的iPhone 16系列需求如何，這款智慧手機是在該季結束前幾天才開賣。

不過眾人最關心的，將是蘋果高層對於現行會計年度第1季的發言。因為外界擔心，蘋果目前以緩慢步調推出其人工智慧（AI）工具Apple Intelligence的各項功能，可能影響其最賣座產品iPhone出現由AI功能激起的備受期待「超級熱銷循環」。

蘋果在手機領域的對手如Android手機製造商三星（Samsung），以及在軟體領域的對手如微軟（Microsoft），都積極推出各項應用功能來搶生成式AI熱潮商機。蘋果則正在迎頭追趕。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的分析師預估數據，蘋果今年7至9月的一季營收預期較去年同期成長5.7%，其中iPhone銷售額預期年增3.8%，中斷連2季萎縮趨勢。

蘋果上季大中華地區營收則預期年增6.6%。據中國媒體報導，有幾款iPhone包括1個版本的iPhone 16 Plus在當地正式推出前，在電商平台拼多多已出現9折價。

上述因素加上一系列iPhone 16新機，幫助蘋果在上季結束時，據國際數據資訊（IDC）的統計拿下中國手機市場占有率第2大位置。

蘋果上季平板電腦iPad銷售額則預期會成長10.1%至70億9000萬美元，但不如前1季在較強新機推出下創造的23.7%成長率

蘋果服務業務銷售額則預期成長13.3%，增幅同樣較前1季減弱。這類業務包括其應用程式商店AppStore，且成長率通常高於蘋果的裝置產品。

成長率 拼多多 電商

延伸閱讀

小米15手機漲價 雷軍：要全面支援蘋果設備

蘋果推出首批AI功能 搭載M4晶片的iMac下周開賣

蘋果開發M5晶片搶食 AI PC 大餅 台積電先進製程接單熱轉

蘋果進擊智慧家庭 鴻海吃補

相關新聞

美限制投資陸高科技 鎖定半導體、量子計算、AI

美國拜登政府敲定對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（ＡＩ）等可能對國安構成威脅的...

新聞眼／美將台灣視為對中政策調節器

美國近來動作不斷，日前宣布最新一波對台軍售，不但時機點敏感，選在總統大選投票十日前，更是拜登政府任內金額最大一筆對台軍售...

美通膨風險增 干擾Fed明年降息

有「聯準會（Ｆｅｄ）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）廿八日表示，經濟學家都警告美國總統...

殖利率續升！美股早盤受挫 台積電ADR翻紅、川普概念股勁揚

美國10年公債殖利率升破4.3%，站上三個月高，打壓股市。與此同時，美股財報季進入重頭戲，科技七雄之一的Google母公...

大陸電商Temu祭價格戰 越南民代憂淪廉價商品垃圾場

中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場，引來越南國會代表關切，憂心越南成為「廉價商品的...

勝選希望濃！川普媒體公司市值大增 逼近馬斯克旗下X

由於各界對美國前總統川普再度勝選入主白宮的信心大增，川普媒體科技集團（DJT）這檔迷因股的股價也跟著一飛沖天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。