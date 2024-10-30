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旗下華郵不為特定候選人背書 貝佐斯：朝正確方向邁步

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國大選在即，華盛頓郵報上周五罕見表示，不公開為特定候選人背書；此事引發軒然大波，不僅該報編輯委員會有三人辭去編委職務，且傳出華郵因此流失20萬名數位訂戶。華郵老闆貝佐斯28日晚間發文解釋此決定，指這是「朝正確方向邁出有意義的一步」，因為美國人並不信任媒體。

貝佐斯指出，「背書無助於改變總統選舉的天平」，反而會「創造一種偏見。一種不獨立的觀感。終止背書是一個原則性決定，也是正確的決定」。現居彭博億萬富豪榜第二位的貝佐斯，於2013年買下華郵，而除了1988年以外，華郵自1976年起，每逢總統大選都會宣布支持特定候選人。

貝佐斯這篇專欄文章以「殘酷事實：美國人不信任新聞媒體」為題，而刊出前數小時，全美公共廣播電台報導，自上周五來已有逾20萬名數位訂戶取消訂閱。報導並指，此退訂潮約占華郵付費訂閱者的8%，且還有一連串專欄作家請辭以示抗議。

20名專欄作家在華郵網站的評論中寫道，「華郵決定不為總統候選人背書，是個可怕的錯誤」，「這代表放棄我們熱愛的報紙基本編輯信念」。

專欄 美國大選 貝佐斯

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