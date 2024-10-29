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大陸電商Temu祭價格戰 越南民代憂淪廉價商品垃圾場

中央社／ 河內29日專電
中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場。 路透
中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場。 路透

中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場，引來越南國會代表關切，憂心越南成為「廉價商品的垃圾場」，並危及本土企業的生存。

10月初以來，Temu在未獲越南官方許可下啟動當地銷售服務，搭配廣告轟炸消費者，提供琳琅滿目的廉價商品甚至打1折優惠，引發各種質疑。越南工商部24日收到Temu提交文件，表示願遵守相關法律規範。

Temu狂打價格戰，先前已在印尼爭議不斷，多名印尼官員認為，這一商業模式可能威脅印尼中小型企業。而今場景換到越南，Temu同樣遭到越南國會代表的關切，擔憂出現「大魚吃小魚」的情況。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南國會代表、越南國會國防安全委員會常務委員鄭春安（Trinh XuanAn）表示，Temu有助越南電商市場多元化，但問題在於是否遵守越南法律，以及商品的品質與來源為何？

鄭春安強調，應立即對Temu課稅。即使是價格低至20至50萬越南盾（新台幣253元至633）的商品也應納稅。相關機構必須確保商品品質和來源，避免消費者購買仿冒劣質產品，尤其是不得讓市場成為「廉價商品的垃圾場」。

面對Temu挾帶規模與資源優勢可能造成市場壟斷，他認為，許多國家對這種行為強烈反對，或許是因為知道如果讓這些跨境電商如Temu主導市場，本土企業將無法生存。

鄭春安表示，越南國會正在審議修訂「增值稅法」，其中包括對電子商務、跨境交易以及100萬越南盾以下的低價商品規定。「徵稅不僅有助增加國庫收入，還能控管商品來源、資金流向，並確保公平競爭」。

拼多多 越南 電商

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