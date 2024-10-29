實質薪資成長停滯 日在野黨籲日銀避免政策重大調整

日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎今天表示，由於實質薪資成長仍然停滯，日本中央銀行日本銀行現在應該避免對其超寬鬆貨幣政策進行重大調整。

路透社報導，執政聯盟剛在週末眾議院大選中失去國會過半優勢，而日本銀行（Bank of Japan）將於30、31日舉行政策會議。

玉木雄一郎在記者會中說：「實質薪資於8月轉為負成長，目前成長仍然停滯。值此日本經濟緊要關頭，日本銀行應該避免進行重大政策調整。」

他說：「一旦明年春季薪資協商時，確定實質薪資可調漲超過4%，那才是日本銀行可以檢討貨幣政策的時候。」

首相石破茂的自由民主黨及長期夥伴公明黨在週末眾院大選中未能維持過半，引發外界對於67歲的石破能夠繼續擔任首相多久的質疑。

外界普遍預期日銀31日將會宣布短期利率維持0.25%不變，但跡象顯示，如果在達成2%通貨膨脹率目標上續有進展，日銀有決心維持升息步調。