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看好川普大獲全勝 這家避險基金正買進美元和日股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
避險基金Vantage Point 押注日圓可能會回貶到160以上，甚至可能達到200。路透
避險基金Vantage Point 押注日圓可能會回貶到160以上，甚至可能達到200。路透

新加坡避險基金Vantage Point資產管理公司正大幅加碼投資日本股票和美元，押注川普下周在美國總統選舉大獲全勝。

Vantage Point投資長費雷斯（Nick Ferres）說，這兩個投資方向，是基於川普二度當選而定，理由是川普支持降低稅收，將促進全球經濟成長，通膨也將居高不下。美國公債殖利率走高將推升美元並壓抑日圓，由於日本是以出口為導向的經濟體，如此走勢可強化日本股票。

費雷斯舉證賭盤押注機率、最近的選民登記數據、公債殖利率走高、美元走強，以及銀行股出色的表現，都一面倒向川普當選，「這將是一場壓倒性的勝利」。

費雷斯指出，最近公債殖利率上升反映「通膨預期但也包括經濟成長」。他說：「通膨復燃代表較高的利率路徑，這會是明年的一個挑戰。這表示聯準會（Fed）可能不會進一步降息。」

美國10年期公債殖利率今年上揚39個基點，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲3%，日圓兌美元貶值8.4%，東證股價指數上漲13.3%。

據費雷斯表示，管理15億美元的Vantage Point在旗艦亞洲基金約有15%的資金投資一組日本股票，並在過去幾周增加這一比率，另外15%則投資美元-日圓匯率。

日圓兌美元今年初約在1美元兌140日圓，最近貶至約153日圓。Ferres說：「可能會回到160以上，甚至可能達到200。」

費雷斯表示，Vantage Point的旗艦基金今年迄今為止自結收益為20%。該基金採取絕對回報策略，不追蹤任何大盤，但過去三年來表現超越MSCI新興市場指數約50%。

費雷斯不擔心川普對中國大陸加徵高關稅的威脅，他認為這可能會是他用來管理雙邊關係的談判籌碼。

他也說，日股是全球經濟成長的風向球，如果全球經濟在川普的領導下加速成長，日股也會受益。

他說：「除了韓國之外，日本對工業生產的Beta值是最高的」，他指的是日本股票與全球經濟活動波動的相關性。「布局日股是有道理的，在川普的領導下，它會表現更好，但在賀錦麗勝選的情況下也無損。」

川普 日股 美元 美國大選

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