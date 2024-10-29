德國議員庫班呼籲：經濟上不應過度依賴中國

德國基督教民主黨（CDU）議員庫班（Tilman Kuban）表示，許多德國企業在中國經營有成，但必須意識到世界已經改變及地緣政治風險，呼籲勿依舊過度依賴中國，並指出，這是議會的共識，「在德國政界和議會中是個常識」。

庫班今天出席德國智庫「康拉德阿德諾爾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處舉行的「澳洲與太平洋安全會議」，會後接受中央社訪問。

他指出，德國經濟不該過度依賴中國，許多德國企業在中國市場經營有成，但必須意識到世界已經改變，以及地緣政治風險。對此，唯一的解決方式就是「別再像過去那樣地過度依賴中國」。

庫班向中央社說：「我認為（別過度依賴中國）在德國政界和議會中是個常識。」

德國政府過去也曾警告與中國市場相關的地緣政治風險日益加大，但德國今年對中國的直接投資仍大幅增加，顯示企業對政府呼籲分散風險的多元投資，德企似乎興致不高。

對此，庫班表示，除了關注貿易路線外，也要推動與各國簽訂自由貿易協定，並指出，他的政黨「正持續向（德國）政府施壓，要求在貿易問題上，必須採取更積極的行動」。

今年9月，兩艘德國軍艦穿越台灣海峽，成為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。庫班對此表示樂觀其成，並說，「很高興看到德國國旗及全球強大聯盟的他國旗幟出現在該區域。」

他告訴中央社：「因此，看到德國國旗出現在該區域（台灣海峽）是個好徵兆。」

庫班強調，德國會更積極與西方結盟，確保自身利益，即穩定的貿易路線及區域穩定。另外，也要與美國和其他盟國夥伴一起建立基於規則的國際秩序。

庫班2019年曾受德國駐台北代表處邀請，赴代表處進行政見發表。當時他是基民/基社聯盟（CDU/CSU）青年聯盟（Junge Union）主席。