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蘋果印度製iPhone出口額近60億美元 六個月激增逾三成

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司在印度擴大製造iPhone。圖為孟買蘋果零售店展售平板電腦iPad。路透
蘋果公司在印度擴大製造iPhone。圖為孟買蘋果零售店展售平板電腦iPad。路透

蘋果公司的印度iPhone出口額在今年4月至9月的半年間激增三分之一，凸顯出該公司推動擴大印度製造業務、減少對中國依賴的努力。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果在上述六個月期間出口近60億美元的印度製iPhone，價值比去年同期大增逾三成，這代表2024年度iPhone出口額有望突破100億美元。

蘋果正迅速擴展在印度的製造網絡，利用當地的補貼、具有技術的勞動力和技術能力的提升。蘋果的三家供應商，包括台灣鴻海集團、和碩科技以及本土的塔塔電子，是在印度南部組裝iPhone。鴻海的清奈廠區是在印度的最大蘋果供應商，產出占印度iPhone出口一半。

知情人士透露，塔塔電子在4月至9月期間，從位於卡納塔卡邦的工廠出口約17億美元的iPhone。塔塔是在去年從台灣緯創公司收購了這一部門，成為首家組裝蘋果iPhone的印度業者。

上述的iPhone出口價值指的是手機估計的出廠價值，而非零售價格。蘋果公司的代表不願置評，和碩也拒絕置評，而鴻海和塔塔的發言人未回覆置評請求。

根據聯邦貿易部的數據，iPhone占印度智慧手機出口的大宗，協助這項產品類別躍居對美最大出口類別，本會計年度首五個月出口額為28.8億美元，遠高於五年前的520萬美元。

不過，蘋果在印度的智慧手機市占不到7％，該市場由小米、Oppo和Vivo等中國品牌主導。儘管印度在全球iPhone市場中仍是個小市場，蘋果仍予以大幅押注。

印度總理莫迪的政府提供補貼，協助蘋果在當地組裝售價架高的iPhone 16 Pro和Pro Max機型，該機型擁有更佳的相機鏡頭與鈦金屬機身。蘋果還計劃在南部科技中心班加羅爾和西部城市浦那開設新的蘋果零售店。去年，蘋果首家印度零售店在金融中心孟買與首都新德里開幕，再加上線上銷售，蘋果在截至3月的年度印度營收達到創紀錄的80億美元。

在截至2024年3月的會計年度中，蘋果於印度組裝140億美元的iPhone，產量加倍，加快從中國製造分散化的進度。其中，大約100億美元的印度製iPhone用於出口。

Apple iPhone 印度 售價 蘋果

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