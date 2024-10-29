日圓很疲弱 卻有潛力因美國大選喜迎一波避險買盤？

儘管日圓今年來表現疲弱，但歷史顯示，對於尋求對美國總統大選風險進行避險的投資人而言，日圓仍有望成為避險資產。

彭博彙編的數據顯示，在過去的美國大選之前，日圓表現向來會勝過美元、瑞郎、黃金、美國公債和歐元。據彭博對避險資產走勢和美股隱含波動率的分析，在11月5日投票之前市場極度承壓之際，日圓再次表現最佳。

日圓是今年表現最糟糕的G-10貨幣，但交易人士仍傾向在市場劇烈波動時轉向日圓。在押注市場上，前總統川普已經略微領先於民主黨總統候選人賀錦麗，這讓交易人士不得不預先針對川普重返白宮，各類資產將何去何從預先布局。但明確的結果可能還是得等到投票日之後，這種情況可能會放大市場各個角落的波動，促使交易者尋求安全資產。

先鋒集團駐倫敦的國際利率主管考特尼（Ales Koutny）表示：「日圓是美國大選前的最佳避險資產。」他認為日圓兌瑞郎有上漲潛力，「因為對歐洲徵收關稅的論調，遠高於對一些友好的亞洲國家」。

不過，日圓目前本身也具不確定性，在日本周日（27日）舉行眾議院選舉後，執政聯盟痛失國會多數席次，日圓重貶多達1%，隨著日本未來數周可能陷入政治角力，在確定籌組新政府前，日圓面臨的賣壓加劇。日圓目前正承受日本與主要國家利差仍大的壓力。

儘管如此，投資人認為日圓有重要優勢，包括日本創紀錄的3.02兆日圓（200億美元）經常帳順差、深厚的日圓流動性以及相對較低的通膨率，都有助於這項全球第三大交易貨幣具有吸引力。

美國引發的關稅風險也有利日圓。川普在競選期間發出的加徵關稅的威脅，不過日本基本上不在直接威脅之內，而投資人對目標國家資產的潛在受衝擊程度維持高度警戒。此外，目前日圓兌美元匯率在154日圓左右，是在歷史低檔的水準，如果市場劇烈波動或政府干預以支撐日圓，匯率則有更大的升值空間。

另外，日本央行是目前唯一一家更接近升息的已開發國家央行。雖然日銀本周稍晚預料維持利率不變，但如果日圓當前的弱勢加劇了通膨，那麼今年稍晚升息的可能性將提升。

投資人對傳統避險資產的擔憂也提升了日圓的吸引力。關於美國大選的不確定性與財政赤字更多的展望已經侵蝕市場對美元、美債的一些信心。無論是川普或賀錦麗都矢言要降低赤字，而這對債券投資人是個放大的風險。

加拿大CI Financiale旗下GSFM的40年投資老手兼顧問米勒（Stephen Miller）表示：「如果美國債市將因財政赤字風險而消化不良，那麼美債或許不是最安全的資產，美元也如此。日圓現在便宜，而日銀是少數還在緊縮政策的央行之一。」

避險基金在本月稍早買進日圓，而根據美國商品期貨交易委員會（CFTC），資產經理人直到上周是看漲的。根據彭博彙編的數據，策略師預期日圓年底會升值至143日圓兌1美元。

日興資產管理公司首席全球策略師芬克（Naomi Fink）表示：「日圓仍是安全避險資產。如果我們見到去風險化的情況，我仍預期日圓升值、以日圓融資的套利交易平倉。」