福特汽車因成本升高和颶風影響調降財測 盤後挫跌6%

福特汽車（Ford）表示，由於保修成本和颶風造成供應中斷的影響，全年獲利將處於預測區間的低端。

福特汽車周一表示，今年全年未計利息、稅項前利益料為100億美元，位於原先預測100億美元和120億美元區間的低端；分析師預測為106億美元。

福特汽車表現落後其他美國汽車製造商，特斯拉上周股價因第3季出色業績而大漲，而通用汽車（GM）今年三度調高全年財測。

福特財務長 John Lawler 在電話會議中表示，「我們需要加快步調，保修問題必須成為其中的重要部分。我們需要加快腳步，超越競爭對手。」

福特盤後股價大跌6.1%，若開盤延續此跌幅，將創下8月2日以來最大跌幅。福特今年已下跌7%。

福特第3季經調整後獲利為每股49美分，符合分析師所料。Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli在發給客戶的報告中指出，單季業績和更新的財測「令人失望」，相較通用汽車和特斯拉的強勁財報遜色得多。

福特汽車7月股價也因保修成本激增導致獲利不如預期而大跌。執行長法利（Jim Farley）已大刀闊斧來解決維修問題，不惜犧牲短期的銷售損失，寧將數千輛新車停放在底特律周圍的停車場，安排額外的品質檢查。

福特旗下電動車事業第3季虧損12億美元，還面臨降價壓力。由於主流消費者對昂貴的電動車卻步，且擔心充電基礎設施不夠完 善，福特開始縮減電動車投資。今年8月，法利（Jim Farley）已終止一款電動三排運動型多功能車（SUV）的開發計畫。