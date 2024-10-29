快訊

美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！專家：美選前股市震躲債避險

康芮環流驚人確定會影響台灣 鄭明典示警「1處」恐遇眼牆雲帶衝擊

比特幣突破7萬美元！川普題材帶動行情 市場押注選後衝8萬美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格突破7萬美元，為6月來首見。路透
比特幣價格突破7萬美元，為6月來首見。路透

比特幣價格突破7萬美元，為6月來首見，主要因資金流入比特幣ETF，以及「川普交易」帶動的行情所致。

比特幣今天盤中上漲約1%，稍後漲幅收斂，在台灣時間清晨7時23分，報69,840美元；乙太幣也溫和上漲。

驅動比特幣上漲的因素之一是「川普交易」，因為美國共和黨總統候選人川普在競選期間擁抱數位資產。儘管民調顯示川普和民主黨總統候選人賀錦麗支持率平分秋色，但在預測市場上，川普略勝一籌。

IG Australia市場分析師Tony Sycamore在報告中表示，美股前市上漲，再加上價格持續納入川普勝選展望的考量，比特幣獲得了動力。他說，比特幣必須維持站上7萬美元，才能夠拉抬信心，以便突破3月時創下的73,798美元歷史高點。

川普矢言要讓美國成為地表上的「加密首都」；賀錦麗則採取較務實的做法，矢言支持為加密產業制定監管架構。他們的立場與有別於現任拜登政府所採取的打壓方式。

選擇權交易者提高押注比特幣將在11月底前衝上8萬美元，而且認為無論是誰勝選都有利行情。在11月5日美國大選當天的隱含波動率則是升高。在美國的現貨比特幣ETF本月來已吸引約31億美元資金淨流入。

比特幣今年來大漲66%，近期度過了市場縮減押注聯準會降息、穩定幣發行商Tether遭美國調查等事件的影響。

ETF 川普 比特幣 美國大選

延伸閱讀

川普要收保護費？網酸「政治語言」有漏洞 趁這之前低接最好

賀錦麗費城催票 不甩拜登想站台

川普自誇避戰 若與中開打必贏

賀錦麗獲波多黎各饒舌巨星支持 壞痞兔轉發批川普影片

相關新聞

道瓊漲273點 川普概念股發酵…台積電ADR聞風大跌4.3%

美國股市周一收高，開啟財報季最繁忙的一周，也進入11月5日總統大選前的最後衝刺階段；以色列上周六對伊朗的軍事行動避開能源...

明年1月2日生效！美敲定終版框架 限制投資大陸晶片和AI技術

美國拜登政府敲定了對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（AI）。

比特幣突破7萬美元！川普題材帶動行情 市場押注選後衝8萬美元

比特幣價格突破7萬美元，為6月來首見，主要因資金流入比特幣ETF，以及「川普交易」帶動的行情所致。

特斯拉內部高層要賣股了！將出售總值約3億美元的股票

三位特斯拉的內部人士——特斯拉董事長Robyn Denholm，以及兩位董事Kathleen Wilson-Thomps...

川普2.0成全球財經領袖最大心事 IMF和世界銀行年會被美國大選困擾

【彭博】-- 全球財經領袖齊聚華盛頓，表面上討論著債務、通膨、利率等專業性問題，但心裡真正考慮的是川普。

7月來最低…日圓一度重貶1%至153.88 執政聯盟選舉挫敗

日圓兌美元周一盤中一度下挫1%，觸及三個月來最低，日本執政聯盟在眾院選舉挫敗，2009年以來首度未能在國會贏得多數席位。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。