7月來最低…日圓一度重貶1%至153.88 執政聯盟選舉挫敗
日圓兌美元周一盤中一度下挫1%，觸及三個月來最低，日本執政聯盟在眾院選舉挫敗，2009年以來首度未能在國會贏得多數席位。日圓兌美元周二早盤繼續盤旋於153一線。
日圓兌美元一度重貶1%至153.88，紐約尾盤報 153.29，跌幅0.6%。
日本首相石破茂周一承諾將恢復政治穩定。
Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler說：「日圓的疲軟可能會讓日本央行加息提前到12月，但是本周會議還太早，因為官方準備不足。」
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大104.251。
美國公債跌幅擴大；10年期殖利率漲3.4個基點，至4.27%。
道富的Noel Dixon認為，聯準會（Fed）「確有可能」2025年上半年不會降息，「經濟中的脈衝可能導致通膨再度加速。」
歐元兌美元一度升值0.3%，至1.0828，此前已連續四周下跌。
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