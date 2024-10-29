7月來最低…日圓一度重貶1%至153.88 執政聯盟選舉挫敗

日圓兌美元周一盤中一度下挫1%，觸及三個月來最低，日本執政聯盟在眾院選舉挫敗，2009年以來首度未能在國會贏得多數席位。日圓兌美元周二早盤繼續盤旋於153一線。

日圓兌美元一度重貶1%至153.88，紐約尾盤報 153.29，跌幅0.6%。

日本首相石破茂周一承諾將恢復政治穩定。

Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler說：「日圓的疲軟可能會讓日本央行加息提前到12月，但是本周會議還太早，因為官方準備不足。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大104.251。

美國公債跌幅擴大；10年期殖利率漲3.4個基點，至4.27%。

道富的Noel Dixon認為，聯準會（Fed）「確有可能」2025年上半年不會降息，「經濟中的脈衝可能導致通膨再度加速。」

歐元兌美元一度升值0.3%，至1.0828，此前已連續四周下跌。