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特斯拉內部高層要賣股了！將出售總值約3億美元的股票

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克之弟Kimbal Musk（圖）在內三位特斯拉內部人士已訂定計畫，總共要賣出市值約3億美元的股票。路透
特斯拉執行長馬斯克之弟Kimbal Musk（圖）在內三位特斯拉內部人士已訂定計畫，總共要賣出市值約3億美元的股票。路透

三位特斯拉的內部人士——特斯拉董事長Robyn Denholm，以及兩位董事Kathleen Wilson-Thompson和Kimbal Musk，後者是執行長馬斯克的弟弟——已依10b5-1規則採行售股計畫，將總共賣出113萬股股票，依據最新市價約值3億美元。

這種售股計畫是在市場達到預設的價格、交易量和時間條件時，自動執行交易。特斯拉在提交給證券交易委員會的表格裡披露了這些計畫。 

Denholm於7月25日訂下出售最多674,345股股份的計畫，執行至2025年6月18日到期。Wilson-Thompson於8月12日採納了出售最多300,000股，2025年2月28日到期的計畫。Kimbal Musk於7月31日確定出售最多152,088股的計畫，2025年5月30日到期。

以周一收盤價262.51美元計算，這三位內部人士最多可以出售2.96億美元的股票。他們的售股計畫目前都還沒有開始執行銷售。

特斯拉 馬斯克

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