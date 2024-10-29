國際油價暴跌6% 金價小幅收低…中東風險情緒退散

國際油價周一（28日）暴跌6%，每桶跌幅超過4美元，上周六以色列對伊朗軍隊的報復攻擊避開石油和核設施，沒有導致能源供應中斷，令市場避險情緒降溫，金價也因此走低。

油價大跌6%

布蘭特原油12月期貨大跌4.63美元，跌幅6.09%，報每桶71.42美元；美國西德州原油期貨重挫4.40美元，跌幅 6.13%。報每桶67.38美元。

布蘭特和美國西德州原油期貨均在開盤時創下10月1日以來的新低。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「顯然，這是個被新聞驅動的市場的完美例子。我們仍然面臨很多地緣政治風險。」

花旗銀行分析師團隊在一份報告中說，考慮到近期風險溢價較低，花旗銀行將未來三個月的布蘭特油價目標從每桶74美元下調至70美元。

在10月時，石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）維持其石油產出政策不變，包括從12月開始提高產量的計畫。OPEC將於12月1日在OPEC+全體會議之前舉行會議。

Tudor, Pickering Holt分析師Matt Portillo表示，美國原油期貨未來一年的交易價格可能會比現在低得多，「如果中東沒有爆發衝突，我們對2025年美國原油的基線預測仍然是每桶65美元，如果OPEC+在增產方面沒有表現出明顯的限制，那麼美國原油的價格會傾向於更低」。

金價因美債殖利率上升而走軟

現貨金價周一下跌0.2%，至每英兩2,742.46美元。金價上周三創下2,758.37美元的歷史新高。

美國黃金期貨幾乎持平於2,755.9美元。

指標10年期公債殖利率升至三個月高點。美元指數有望創下2022年4月以來的最佳月度表現，使得黃金對海外買家的吸引力下降。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali說：「我認為2,800美元的目標本周肯定可以實現，我們的預期是，美國大選實際上阻礙了賣盤活動的欲望，因此任何買盤活動的催化劑都可能產生更大的影響。」

市場還在等待本周的一系列數據，包括周三的ADP就業數據、周四的美國個人消費支出數據和周五的就業報告。

現貨白銀上漲0.2%，報每英兩33.75美元；白金上漲1.4%，報1,037.5美元。

鈀金上漲2.1%，報1,217.98美元，盤初因市場擔憂對最大生產國俄羅斯的制裁而觸及10個月高點。