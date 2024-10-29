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蘋果推出首批AI功能 搭載M4晶片的iMac下周開賣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司推出搭載M4晶片的新款24吋iMac桌上型電腦。（圖／蘋果提供）
蘋果公司推出搭載M4晶片的新款24吋iMac桌上型電腦。（圖／蘋果提供）

預告讓裝置邁入「新時代」的蘋果公司推出了Apple Intelligence的第一階段功能，並推出搭載M4晶片的新款24吋iMac桌上型電腦。

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蘋果周一（28日）宣布，新款iMac的起售價和前一代相同，同樣為1,299美元，處理速度更快，並且配備了用來處理AI任務的增強型神經網絡引擎。這款產品將於11月8日上市。它外觀看起來與前兩款iMac相同，但是除了標準銀色之外，還有綠色、橘色、粉紅色、藍色、黃色與紫色的新色調。

另外，蘋果表示，其Apple Intelligence軟體現在可用於iPhone、iPad和Mac。儘管蘋果在6月介紹了AI更廣泛的應用，但初步只提供一小部分功能，包括用於摘要和編輯文章的Writing Tools、Siri數位助理的新可視覺化界面，以及回顧簡訊和其他通知的功能。

對於正在AI領域進行追趕的蘋果公司而言，現在是關鍵時刻。自從ChatGPT在2022年底掀起AI狂潮以來，蘋果一直處於觀望狀態。該公司試圖透過Apple Intelligence顯示自家能成為這一領域的領導者。

不過，一些更受期待的Apple Intelligence要等到12月才會推出，包含整合ChatGPT、能夠進行照片圖片編輯與創造客製化表情圖案的工具，以及在iPhone的電子郵件App中自動排列訊息的功能。升級版的Siri和在歐盟支援AI功能則要等到明年4月。蘋果表示，一直嘗試在遵循歐盟數位市場法規的情況下推出AI工具，該法規是在去年生效。

iMac是蘋果最暢銷的桌上型電腦，也是幫助蘋果在1990年代末期從破產邊緣轉虧為盈的產品。發展至今，該產品依然堅持最初的理念，即把所有運算零組件置放在面板後面，而且幾乎不需要任何設定。最新版本保留了2021年的纖薄設計，但推出了新的顏色。

基本款的M4晶片iMac和去年推出的M3晶片版本同樣是具有8核心的中央處理器（CPU）與8核心的繪圖處理器（GPU）；至於更高階的機款起售價1,499美元，CPU和GPU都是10核心，和5月推出的較高階M4晶片平板電腦iPad Pro相同。

蘋果將最新款iMa與2021年搭載M1晶片的桌機相比，表示新產品處理任務的速度是舊款的約1.5倍至2倍；入門款的機身背後有兩個標準USB-C連接埠，較高階版本則包括四個速度更快的Thunderbolt 4連接埠。蘋果還表示，24吋螢幕上的新「奈米紋理」玻璃選項將減少反射和眩光，但這是選配，額外費用為200美元。新機型還有一個1,200萬畫素的Center Stage攝影鏡頭，較前一代升級。

AI Apple iMac 售價 蘋果

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