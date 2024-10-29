明年1月2日生效 美敲定終版框架 限制投資大陸晶片和AI技術

美國拜登政府敲定了對美國個人和公司投資中國大陸先進技術的限制，包括半導體、量子計算和人工智慧（AI）。

經過一年多的審議，新規禁止了對這些行業的部分投資，而其他則需向美國政府通報，以防範美國的資本和專業知識被用來幫助中國大陸開發可能讓北京獲得軍事優勢的關鍵技術。

美國財政部負責投資安全的助理部長Paul Rosen在新聞稿中表示：「美國的投資，包括經常伴隨此類資本流動的無形利益，例如管理協助、投資和人才網路的機會，不得用於協助受關注國家發展軍事、情報和網路能力，」

終版框架將於1月2日生效，與6月公布的提案基本一致，但進一步釐清技術參數以及美國政府對於合規的期望。

例如，一位資深政府官員表示，新規禁止美國投資於著重先進半導體技術的中國大陸公司，但對投資於著重所謂傳統晶片的陸企僅要求通報。美國已經限制對中國大陸出口先進晶片，新的投資規定旨在補充這些現有的貿易限制。

與此同時，有關AI投資的規定不僅取決於用於訓練相關AI系統的計算能力，也取決於其預期用途。新規禁止美國個人和公司收購著重於軍事應用的中國大陸AI公司的股權；至於投資於具有其他應用的AI模型，不是被禁，就是有通報要求。

某些類別的資本流動可獲豁免，包括公開交易證券和某些有限合夥投資。上述官員表示，從廣義上講，該規定旨在抓取像華盛頓智庫安全與新興技術中心2023年報告所甄別的那些投資模式。研究人員發現，2015至2021年，中國大陸AI公司的全球投資交易，17%有美國人參與。那些交易約十分之九是處於風險投資階段。