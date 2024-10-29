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道瓊漲273點 川普概念股發酵…台積電ADR聞風大跌4.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普行情開始發酵。美國共和黨總統候選人、前總統川普於周一在喬治亞州參加全國信仰高峰會期間，接受牧師Paula White和教會領袖代禱。美聯社
川普行情開始發酵。美國共和黨總統候選人、前總統川普於周一在喬治亞州參加全國信仰高峰會期間，接受牧師Paula White和教會領袖代禱。美聯社

美國股市周一收高，開啟財報季最繁忙的一周，也進入11月5日總統大選前的最後衝刺階段；以色列上周六對伊朗的軍事行動避開能源設施，伊朗也未矢言強硬報復，一掃地緣政治疑慮。

標普500指數上漲15.4點，漲幅0.3%，收在5,823.52點；那斯達克綜合指數上漲48.58點，漲幅0.3%，收在18,567.19點。道瓊工業指數上漲273.17點，漲幅0.7%，至42,387.57點。

本周將公布的經濟數據對評估Fed政策至關重要，其中最引人注目的是周四的個人消費支出價格指數，這是Fed首選的通膨指標。美國總統大選也將成為市場關注的焦點，市場普遍認為川普將二度執政，但預料大選結果將十分接近。與此同時，投資人還在等待占標普500指數市值近42%的企業發布財報，包括蘋果、微軟和Meta Platforms Inc.等大型科技公司。投資人將關注本週科技財報中的人工智慧支出展望。

川普2.0概念股開始發酵。台積電ADR大跌4.3%。川普上周末受訪重提「台灣偷了我們的晶片生意」，還嚷著說要收保護費。加密貨幣公司股價大漲，比特幣上漲約3%；在散戶的追捧下，美國前總統川普的社交媒體新創公司暴漲22%。保守派視頻網路公司Rumble上漲14%。

小型股羅素2000指數今天大漲1.6%，表現優於主要指數。富國銀行投資研究所全球投資策略主管Paul Christopher說：「這可能是市場預期經濟會軟著陸，並期望小型股能像往常一樣率先上漲，這也可能與川普行情有關，但很難將這兩者區分開來。」

美國10年期公債殖利率上升至4.277%，高於上周五的4.232%，為7月以來的最高收盤水準。

Christopher說：「財報將對各公司未來一年可能實施的資本支出計劃提供重要走向。」

由於原油價格因供應疑慮緩解而暴跌5%，能源股下跌0.7%，而金融股領漲。

波音下跌2.8%，這家飛機製造商啟動增資計畫，可能籌集高達220億美元的資金，在勞工持續罷工的情況下支撐其財務狀況。

摩根大通上調3M公司的目標股價後，3M大漲4.4%，拉抬道瓊工業指數。

ADR 台積電 川普 指數 美國 道瓊指數

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