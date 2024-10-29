福斯汽車關閉至少3間德國工廠 蕭茲籲保留員工工作

德國福斯汽車集團下薩克森邦沃佛斯堡（Wolfsburg）工廠工會28日上午舉行記者會，工會會長卡瓦洛（Daniela Cavallo）指出，員工已經收到集團通知，至少3座工廠將被關閉，預計上萬個職位面臨裁減風險。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）透過新聞發言人回應表示，政府對於關廠風險的立場很明確，「過去管理決策的潛在錯誤，不允許以犧牲員工作為代價」，呼籲公司應盡可能保留員工的工作。

據了解，共有約2萬5000名福斯員工今天上街參加分別在德國4個不同地點舉行的集會。目前尚不清楚福斯汽車集團將關閉哪些工廠。

福斯集團在德國境內共有10座工廠，6座位於下薩克森邦（Lower Saxony），3座位於薩克森邦（Sachsen）與1座位於黑森邦（Hessen），總計約12萬名員工，其中有一半員工位於沃佛斯堡。

據工會指出，奧斯納貝克工廠（Osnabrück）最有可能被關閉。目前該工廠正在幫忙處理保時捷斯圖加特總廠的訂單，針對保時捷718Cayman和Boxster跑車車型，這些訂單將在2026年春天到期，屆時奧斯納貝克工廠將不會再有任何訂單。

福斯集團目前僅以書面形式宣布，集團正面臨「企業史上決策點」，堅持目前先與工會針對公司未來進行內部討論。

福斯汽車集團9月傳出將實施財務縮減計畫，預計關閉德國境內汽車製造工廠與相關零件廠，並裁員。福斯接著與工會解約，終止自1994年與工會簽訂的就業保障協議，該協議將在今年底到期，明年7月起福斯就可以因為公司營運因素進行裁員。