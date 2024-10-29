日執政黨敗選 日圓急貶…貨幣政策前景更混沌

日本自民黨與盟友公明黨組成的執政聯盟，在27日的眾議院選舉中沒有取得過半席次，是2009年來首見。儘管首相石破茂無意下台，但他要求提前舉行大選的這場豪賭結果適得其反，日本政局勢必將陷入動盪，貨幣政策前景也更加混沌。日圓匯率28日一度貶至三個月低點，日股則收高。

NHK的計票結果顯示，自民黨和公明黨合計僅得215個席位，一口氣流失64席，未能達到獲得眾議院多數席位所需的233席，在野黨合計拿下235席，預期雙方將開始爭奪形成多數聯盟以組成政府。去年自民黨爆發政治獻金醜聞，這次顯然遭選民施以嚴懲。

日圓匯率28日一度貶值逾1%，報153.88日圓兌1美元，之後跌幅收斂，回升至152.6；日圓已連四周走貶。Zennor資產管理公司創辦人兼投資長索特說：「這對市場短期是不利的。日圓可能進一步貶值，重燃8月時整個『利差交易』的憂心。」

日圓匯率走勢

日本股市開低走高，日經225指數終場上漲1.8%，至38,605.53點。市場預期，任何聯合政府都需要大規模支出計畫來提振經濟。日圓走軟，也助股市一臂之力。

里昂證券（CLSA）（日本）策略師史密斯指出，石破茂曾表示希望提高稅收，「自民黨愈弱這一目標就愈不可能實現，這對股市有利」。

石破茂28日在自民黨總部召開記者會，雖未明言是否辭任首相，但表示要承擔起恢復政治穩定的責任，暗示他不會辭職。選舉結果出爐後，他與公明黨簽署了政策協議。但無論以哪種方式合作，日本似乎都將迎來弱勢政府，這可能會使日銀的貨幣政策前景更複雜。

野村外匯策略主管後藤祐二郎表示，雖然石破茂不會下台，但自民黨內部要求他請辭的壓力勢必會增加。如果石破茂辭職，高市早苗接手的機率很高，而她在貨幣政策上屬鴿派。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志預估，日銀將於12月升息，「現在距離12月還有一段時間，但日銀曾表示不會在市場動盪時升息」，「美國總統大選的影響也有待觀察，市場的不確定性增加。」

上一次日本執政聯盟無法取得過半，導致政壇「變天」、民主黨政權誕生，是2009年的事。共同社報導，日本政府和執政聯盟官員正計劃於11月11日召開特別國會會議，由新科議員選出新首相。