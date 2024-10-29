以色列未鎖定伊朗石油、核子設施 國際油價跌到67美元

以色列上周末襲擊伊朗，報復伊朗本月初的空襲行動，是中東衝突升級的最新發展，但以色列未鎖定伊朗的石油和核子設施，並說任務已「完成」，暗示不打算發動更多攻擊，且據傳事前已通知伊朗，行動似乎經過校準，避免引發嚴重報復。國際油價28日一度應聲暴跌逾6%。

布蘭特原油28日一度挫6.3%至每桶71.29美元，西德州原油最低更重挫6.5%至每桶67.14美元。

這段時間以來，市場不時擔心以色列會報復伊朗本月初的襲擊，且將針對伊朗的石油設施，在中東引發更大範圍的戰爭，過去四周紐約油價周線有三周收紅。但以色列周末鎖定的是伊朗防空基地和軍事基礎設施，襲擊規模較小，一些專家也推測，緊張局勢不會顯著升級。

伊朗總統裴澤斯基安27日表示，不尋求對以色列開戰，但是對於以色列打擊伊朗軍事目標的做法，已準備好做出「適當回應」。

Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲爾德說：「以色列的襲擊避免打擊能源基礎設施，且範圍有限。這很可能平息人們對於與伊朗直接衝突的恐懼，油價很可能在期貨交易開始時下跌。不過預期在進入冬季取暖和旅遊季節時，油價將回到我們估計的75-95美元公允價值範圍。」

但Price Futures Group資深市場分析師福林示警說，對波斯灣石油的憂慮還沒有結束，「供應中斷的即時威脅暫被擱置。但以為這一次襲擊就會結束敵對狀態，我不這麼認為…即使伊朗嘴上說不作回應，我也會假設伊朗將以某種方式回應。」

加州大學洛杉磯分校政治學家凱伊說：「以色列看來把攻擊縮限在軍事目標，而非核子或石油基礎設施，這是讓本輪行動受到控制的最佳情境，伊朗若想找下台階，這是極佳藉口。不過如今以色列和伊朗爆發直接公開衝突，局面仍大不相同。」

摩達地緣政治公司創辦人摩達指出，伊朗最高領袖哈米尼未來幾天的聲明是關注重點，要是哈米尼說，伊朗無意與美開戰，以色列卻試圖挑起戰事，將是重大的降溫指標。相反地，倘若他說準備開戰，要發動報復，代表風險擴大，注意關鍵是伊朗的回應速度。