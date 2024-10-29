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波音售股 衝高信用評等

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
波音公司（Boeing）啟動了近190億美元的股票銷售。 路透
波音公司（Boeing）啟動了近190億美元的股票銷售。 路透

波音公司（Boeing）啟動了近190億美元的股票銷售，以解決這家陷入困境飛機製造商的流動性需求，並避免信用評等被調降至垃圾級的命運。

根據28日發布的聲明，波音要出售9,000萬股普通股和約50億美元的存託股票，證實了彭博資訊先前的報導。根據上周五的收盤價155.01美元計算，波音此次售股總額接近190億美元。波音股價28日在紐約盤前交易跌約1%，今年迄今該股跌幅已超過40%。

新任執行長奧特伯格（Kelly Ortberg） 正在努力因應多年來動盪和罷工造成的資產負債表緊張問題，目前罷工已進入第七周，致使該公司的主要搖錢樹737 Max噴射客機的製造陷入癱瘓。波音需要注資以維持其投資級評等，並在罷工結束後為其增產提供資金。

該公司預計第4季將使用約40億美元現金，使其全年自由現金流出達到約140億美元。該飛機製造商預期，由於重啟737 Max噴射客機組裝線在內的飛機工廠，明年上半年還會繼續燒錢。

波音勞工上周拒絕該公司最新的合約條件，包括未來四年工資調漲35%在內。奧特伯格在10月11日發給員工的備忘錄表示，計劃裁員約10%。波音於10月23日獲美國證管會批准，可以出售多達250億美元的股權和債務。

波音 現金流 罷工

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