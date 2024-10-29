豐田、現代聯手研發科技

日韓兩大汽車巨頭豐田和現代汽車首腦27日在首爾會面，並同意加強在未來移動科技研發方面的合作，尤其是氫燃料電池和人型機器人的研發。

韓國經濟新聞報導，豐田汽車董事長豐田章男和現代汽車集團董事長鄭義宣，27日在南韓龍仁市舉行的聯名賽車節活動上會面。豐田章男在活動上說︰「豐田和現代將聯手創造一個更好的社會，以及形塑未來的移動方式。」

消息人士表示，預料這兩家全球最大和第三大汽車銷售商間的合作將不僅止於賽車運動，也將朝向氫燃料電池和機器人開發。且鑒於這兩家車廠的市場地位，預料將會創造出龐大綜效。

豐田和現代汽車是全球最大兩家氫燃料電池車輛開發商。由於市場環境充滿挑戰，今年上半年全球氫能車輛銷售年減34.1%至5,621輛。但豐田和現代27日仍承諾將繼續開發氫燃料電池車，並發表了一系列新氫能概念車。

這兩家車廠在機器人方面的合作則已經開始。現代的美國機器人子公司波士頓動力本月稍早同意和豐田研究所（TRI）合作，加速開發多用途人型機器人。