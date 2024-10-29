快訊

蘋果M4版iMac無預警登場！記憶體升級、定價44900元7大看點一次看

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

豐田、現代聯手研發科技

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日韓兩大汽車巨頭豐田和現代汽車首腦27日在首爾會面，並同意加強在未來移動科技研發方面的合作，尤其是氫燃料電池和人型機器人的研發。

韓國經濟新聞報導，豐田汽車董事長豐田章男和現代汽車集團董事長鄭義宣，27日在南韓龍仁市舉行的聯名賽車節活動上會面。豐田章男在活動上說︰「豐田和現代將聯手創造一個更好的社會，以及形塑未來的移動方式。」

消息人士表示，預料這兩家全球最大和第三大汽車銷售商間的合作將不僅止於賽車運動，也將朝向氫燃料電池和機器人開發。且鑒於這兩家車廠的市場地位，預料將會創造出龐大綜效。

豐田和現代汽車是全球最大兩家氫燃料電池車輛開發商。由於市場環境充滿挑戰，今年上半年全球氫能車輛銷售年減34.1%至5,621輛。但豐田和現代27日仍承諾將繼續開發氫燃料電池車，並發表了一系列新氫能概念車。

這兩家車廠在機器人方面的合作則已經開始。現代的美國機器人子公司波士頓動力本月稍早同意和豐田研究所（TRI）合作，加速開發多用途人型機器人。

美國 豐田 首爾

延伸閱讀

現代汽車會長鄭義宣與豐田章男世紀大同框！Hyundai、Toyota賽道日活動圓滿落幕，RN24實車正式亮相

從主要競爭對手變合作夥伴？Hyundai、Toyota計畫攜手發展氫能源車

夢幻合作！Hyundai N x Toyota GAZOO Racing日韓性能賽道日確定上演！

豐田加碼投資美飛天計程車

相關新聞

等待科技股財報…道指漲逾270點 油價重挫推升史指

美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了風險情緒。

以色列未鎖定伊朗石油、核子設施 國際油價跌到67美元

以色列上周末襲擊伊朗，報復伊朗本月初的空襲行動，是中東衝突升級的最新發展，但以色列未鎖定伊朗的石油和核子設施，並說任務已...

石破茂若下台 日圓恐再走弱

日圓匯率連四周走貶，貶至三個月低點，由於自公聯盟未能取得眾院過半席次，升高日本政局不確定性。分析師預料，若首相石破茂請辭...

日執政黨敗選 日圓急貶…貨幣政策前景更混沌

日本自民黨與盟友公明黨組成的執政聯盟，在27日的眾議院選舉中沒有取得過半席次，是2009年來首見。儘管首相石破茂無意下台...

預期中東風險逐步消退 花旗：油價明年探60美元

花旗集團調降對布蘭特原油價格的預測，未來12個月的油價展望降至每桶60美元，理由是中東地緣政治風險驅動的風險溢價逐步消退...

沙國經濟峰會 外資找錢變難

沙烏地阿拉伯的「未來投資倡議」（FII）經濟大會，29~31日在該國首都利雅德登場，數千名金融家、創業者、投資人將齊聚一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。