美AI ETF當道 規模衝高

美國資產管理業者正搶攻人工智慧（AI）商機，紛紛積極推出新的AI指數股票型基金（ETF），提供投資人把握相關題材的管道。專家也說，AI熱潮將嘉惠更多企業。

路透報導，晨星（Moringstar）數據顯示，在美國24檔名稱中帶有AI的ETF當中，超過三分之一在今年發行。在過去一周，又有三檔ETF加入，包括一檔雲端運算ETF調整為專攻AI的基金。如今AI ETF族群的資產管理規模高達45億美元，逼近核能類別ETF的55億美元。

晨星資深分析師索提羅夫說，他對AI ETF的數量不斷增加並不意外，「這一個快速成長、快速變化的產業，很容易促成短時間就能賺大錢的願景」。他說，過去12個月來，AI當紅炸子雞輝達股價狂漲逾200%，可能只會強化投資信心。

貝萊德基本股票科技集團主管東尼．金（音譯），除了輝達之外，未來更多、更廣的企業將受惠於AI題材。貝萊德在22日發行兩檔AI主題基金，分別是iShares A.I.創新與科技主動ETF以及iShares科技機會主動ETF，便是交由東尼．金操盤。貝萊德第一檔AI基金產品，為2018年發行的iShares未來AI&科技ETF，目前價位略低於本月中旬觸及的一年高點。

該公司主動與主題式ETF主管雅各表示，儘管最初的AI基金為被動型產品，但新發行的兩檔基金為主動型產品，以掌握AI領域的新機會。東尼．金也說：「AI市場變化很快，今日的情況不能套用到明天，或未來幾年。」

不過，AI主題ETF的績效，並不保證會勝過大盤，例如大型AI基金Global X AI與科技ETF，今年來上漲約20%，不如標普500指數的22%。