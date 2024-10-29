沙國經濟峰會 外資找錢變難

沙烏地阿拉伯的「未來投資倡議」（FII）經濟大會，29~31日在該國首都利雅德登場，數千名金融家、創業者、投資人將齊聚一堂。這個峰會以往被視為外資獲得沙國政府投資的極佳場所，但今年狀況大不相同，當局更謹慎挑選投資標的。

ABS全球投資公司合夥人雅各布說，資本競爭日趨白熱化，加上沙烏地阿拉伯投資向來偏向本土，油價走低也導致整體預算趨緊，代表沙國投資海外時，會更仔細篩選。

沙國全力推動國內投資，對要把資本帶往海外的外國人，祭出更嚴格的條件。另一方面，沙國新修訂的投資法，也打算吸引更多外國投資，目標2030年前，每年外國直接投資額達1,000億美元。但沙國2017年發布「願景2030年」來，每年外國直接投資額平均約120億美元，要達標仍有漫漫長路。

杜拜投資管理公司Amwal的創始合夥人阿比德說：「不再是『拿錢就走』，而是須增加價值，意味要聘僱、發展資產管理生態體系、打造新產品、引進人才、投資沙國資本市場。這是多面向的投資，不再是純粹的金融交易、不僅於此。」

舉例而言，今年1月1日上路的總部法，要求在波灣營運的外商，若想取得沙國政府合約，必須把中東總部設在利雅德。

與此同時，油價跌破沙國財政的損益兩平價，該國採取明確行動，縮減開支。

沙國斥資數兆美元，打造未來城市Neom等，使得能平衡政府預算的原油價位，大幅攀高。國際貨幣基金（IMF）4月預測顯示，今年損益兩平油價為每桶96.2美元，比當前的國際油價高出許多。

不願具名的投資人說，不認為沙國財力一如兩年前，但仍是少數拿得出錢的國家，當前狀況或許有些停滯，卻更有紀律、也更理性。