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油價重挫...美股早盤齊揚 台積ADR逆勢跌3%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
以色列上周六（26日）對伊朗展開報復，但攻擊行動避開石油和核子設施，激勵美股28日早盤四大指數全數攀漲。路透
以色列上周六（26日）對伊朗展開報復，但攻擊行動避開石油和核子設施，激勵美股28日早盤四大指數全數攀漲。路透

以色列上周六（26日）對伊朗展開報復，但攻擊行動避開石油和核子設施，讓市場鬆了口氣，油價和金價齊跌，激勵美股28日早盤四大指數全數攀漲。

道瓊工業指數早盤漲0.7%，標普500指數漲0.4%，那斯達克綜合指數漲0.5%，費城半導體指數漲0.2%。台積電ADR卻大跌3%，川普周末受訪時，再次指控台灣搶走晶片業，要台灣繳「保護費」。

輝達跌0.1%，該公司上周五（25日）市值短暫超車蘋果，一度躍登全球最有價值企業。

超級財報季本周將進入高潮，科技七雄中有五家將發布第3季成績，包括Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜、蘋果，五家公司股價28日早盤齊揚。

瑞士嘉盛銀行（J. Safra Sarasin）股票策略師認為，科技七雄的盈餘可望替標普500盈餘成長，再添助力。BMO財富管理公司投資長馬永裕（Yung-Yu Ma，音譯）則說，預料科技巨擘會加強投資於人工智慧（AI），不大可能縮手。

以色列未攻擊伊朗石油設施，油價重挫6%以上，航空股聞訊飆高，聯合航空大漲3%。

美債陷入六個月來最嚴重的拋售潮，美國財政部周三（30日）公布的季度發債規模，是關注重點，可能會牽動殖利率後續走勢。

本周有許多重大數據將出爐，周三預定公布美國第3季國內生產毛額（GDP）初估值、周五揭曉美國9月非農就業。

指數 美國

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