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蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠8000元

中央社／ 舊金山28日綜合外電報導
蘋果公司（Apple）25日說服聯邦法院陪審團，認定醫療技術公司Masimo智慧手錶早期型號侵害蘋果Apple Watch的2項設計專利。這項判決為雙方的智慧財產權官司再添一筆。歐新社
蘋果公司（Apple）25日說服聯邦法院陪審團，認定醫療技術公司Masimo智慧手錶早期型號侵害蘋果Apple Watch的2項設計專利。這項判決為雙方的智慧財產權官司再添一筆。歐新社

蘋果公司（Apple）25日說服聯邦法院陪審團，認定醫療技術公司Masimo智慧手錶早期型號侵害蘋果Apple Watch的2項設計專利。這項判決為雙方的智慧財產權官司再添一筆。

路透社報導，德拉瓦州（Delaware）聯邦法院陪審團採信蘋果的說法，認定Masimo的W1和Freedom這2款智慧手錶的舊型號和充電器蓄意侵害蘋果智慧手錶設計的專利權。

陪審團裁決，蘋果可獲得250美元（約新台幣8025元）的侵權賠償。這是美國法律規定專利侵權的最低賠償金額，對市值約3.5兆美元的蘋果而言根本微不足道。

蘋果的委任律師告訴法庭，這場官司的「終極目的」並非為了錢，而是希望取得強制Masimo禁售智慧手錶的法院命令。

針對這個問題，陪審團也裁定，Masimo目前銷售的智慧手錶並未侵害蘋果專利，其中包括蘋果先前控告該公司抄襲的發明。

Masimo發布聲明指出，感謝法庭判決「幾乎在所有議題上對Masimo有利、對蘋果不利」，且裁決僅適用於「已停產的模組和充電器」。

聲明稱，「蘋果主要尋求針對Masimo現有產品的（銷售）禁令，然而陪審團針對此議題做出的裁定，對Masimo是一大勝利。」

蘋果也透過聲明表示，「很高興看到陪審團今天的裁定，這有助保障我們為客戶所推動的創新」。

總部位於南加州的Masimo先前向美國國際貿易委員會（ITC）提出申訴，指控蘋果侵害其光感測技術測量血氧含量的專利。此後ITC於去年10月決定對蘋果新款智慧手錶祭出進口禁令，法院在同年12月暫時解除禁令。

專利 手錶 美國

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