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日本豐田汽車攜手NTT 開發輔助駕駛技術

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本豐田汽車與日本電信電話公司（NTT）為減少汽車事故，將投入數千億日圓資金，合作開發使用人工智慧（AI）及次世代通訊網路等的輔助駕駛技術。

日本經濟新聞報導，兩大業者將攜手開發能預防交通事故的車載軟體。目前構想是打造利用AI分析車輛行駛時蒐集到的資料預判危險，進而自動控制車輛的系統。

這套系統以2028年進入實用階段為目標，未來也將出售給國內外其他車廠。如果能廣泛搭載在乘用車與商用車上的話，將有助自動駕駛更為普及。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，已建立資本合作關係的豐田汽車和NTT，將合作開發輔助駕駛技術盼減少汽車事故。

兩大龍頭業者將利用NTT開發的AI及被稱為IOWN的次世代通訊網路等來蒐集並分析資料，並應用在豐田汽車的輔助駕駛技術。雙方計畫在未來5年投入總額數千億日圓的資金。

豐田汽車與NTT已在2020年建立資本合作關係，結合雙方在汽車及通訊方面的技術，致力推動打造最先進城市的「智慧城市」構想。

面對先進安全技術開發競爭日益激烈，在汽車產業及通訊產業代表日本的企業決定進一步強化合作，加速開發安全技術。

交通事故 日本經濟 豐田

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