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這家太陽能板商在印度掛牌首日 股價狂飆75%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
印度太陽能板製造商一哥Waaree能源，28日在孟買掛牌，早盤股價急拉近75%。美聯社
印度太陽能板製造商一哥Waaree能源，28日在孟買掛牌，早盤股價急拉近75%。美聯社

印度太陽能板製造商一哥Waaree能源，28日在孟買掛牌，早盤股價急拉近75%，市值逼近90億美元，重振當地首次公開發行股票（IPO）市場的樂觀情緒。

Waaree能源28日早盤一度漲至2,624.4盧比，較發行價1,503盧比高出74.6%。該公司IPO反應熱絡，獲超額認購70倍以上，並吸引高盛、貝萊德、摩根士丹利等加入投資。

該公司IPO募得5.14億美元，以發行價1,503盧比計算，估值為4,318億盧比（51億美元）。28日股價暴衝後，市值一度站上近90億美元。

Waaree能源上市之際，正值投資人對印度再生能源類股興趣大增。印度總理莫迪目標將再生能源產量，從當前水準提高一倍以上，彭博估計，可能須在2050年前投資2.2兆美元。Waaree能源銷售太陽能模組和變流器等，符合政策方向。

Trudence資本顧問分析師蒙格爾說，政府發展再生能源，這個產業前景看好，吸引投資人湧向Waaree能源。這家公司在太陽能價值鏈有其地位，未來可望表現不俗。

上周現代汽車的印度分公司，IPO募得33億美元，為印度歷來最大IPO案，卻在掛牌首日股價下跌，打擊IPO市場。不過Waaree能源的強勁表現可能顯示，市場重上軌道，也是後續IPO業者的好兆頭。

未來即將上市公司包括LG電子的印度業務、印度國營電力公司NTPC的再生能源部門、餐飲外送平台Swiggy等。

據彭博彙整數據，印度IPO案今年至今已募得131億美元，金額超乎過往兩年的全年成績。

28日之前，今年來在印度掛牌的公司，首日平均漲幅接近27%。IPO規模在5億~10億美元之間的公司，平均漲幅則達約66%。

IPO 再生能源 印度

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